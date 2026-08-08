Валверде посочи начина, по който Моуриньо стига до играчите

Федерико Валверде говори пред медиите след победата на Реал Мадрид над Ференцварош с 2:1 в контролата, играна в Будапеща тази вечер. Валверде ще носи капитанската лента на „белия балет" през новия сезон, като той говори за усещанията си както от успеха в приятелския мач, така и за проекта на Жозе Моуриньо, който ще се завърне на „Бернабеу" като треньор за втория си период.

„Продължаваме да изглаждаме това, което треньорът иска, идеите, които има. Все още липсват много играчи, но се чувстваме все по-добре. Победихме, а това е важното. Макар и да е приятелски мач, и треньорът и отборът искахме да печелим. Искаме да продължим да трупаме победи. Отборът се чувстваше добре. Аз се наслаждавам, че той е тук с нас и се опитвам, както казах в едно интервю, да се уча от него, да извлека възможно най-много от всеки ден, в който тренирам с него и неговия щаб. Играчите са доволни, работят много добре, а аз, като капитан, се радвам, че всички съотборници са добре", каза Валверде.

Ференцварош не успя да зарадва феновете в Будапеща в звездна контрола срещу Реал

След това футболистът коментира и за очевидната промяна, след като преди това е бил втори и трети капитан, а сега вече ще бъде основният състезател, който носи лентата.

„Да, очевидно. От години съм трети и втори капитан и това е роля, която ми харесва, която приемам с голяма чест и гордост. Научих много, продължавам да се уча всеки ден и се опитвам да давам най-добрия си пример в съблекалнята и извън нея, на терена, за да могат всички съотборници да се чувстват комфортно", отговори Валверде.

Нататък състезателят отговори и за значимостта на това точно Моуриньо да му бъде треньор.

„Както казах, наслаждавам се на всеки ден, опитвам се да извлека най-доброто от себе си, моята най-добра версия, и да знам как да я извлека и от всички съотборници, за да може треньорският щаб да е доволен и горд от нашата работа. Винаги ще даваме максимума за него. В крайна сметка той е човек с характер, понякога твърд, но мисля, че това е начинът, по който може да достигне най-добре до теб. Харесва ми как се отнася с нас, как се отнася с мен. Щастлив съм и, тъй като съм капитан, се опитвам да покажа най-доброто от себе си, за да може съотборниците и треньорският щаб да се чувстват добре с нас, а и ние с него", сподели Валверде.

Капитанът разговаря също за дебюта на Бернардо Силва, с когото си партнира в средата на терена.

„Той е магически играч в ежедневието, отличен човек, който се вписа много добре в целия отбор, много забавен и весел. Той е страхотен футболист, на когото винаги съм се възхищавал като играч и като съперник, и възможността да го имаме днес с нас е голяма радост", отвърна Валверде.

Моуриньо: Подновяването на договора на Винисиус е радост за всички нас

Накрая футболистът отговори и на въпрос за шестте нови попълнения в отбора, както и решението на Родри да избере вечния съперник Барселона пред трансфер в Реал Мадрид.

„Аз говоря за себе си, фокусиран съм върху моя клуб и моите съотборници. Имам голяма отговорност като капитан и трябва винаги да давам максимума за тях. Всеки ден се опитвам всички играчи в съблекалнята да са доволни, щастливи и с добра енергия. Така че се тревожа повече за тях", уточни Валверде.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google