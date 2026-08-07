Винисиус Жуниор: Още шест години и завинаги в Реал Мадрид

Винисиус Жуниор коментира продължаването на договора си с Реал Мадрид. Нападателят се споразумя за нов контракт до 2032 година, след като досегашният му изтичаше през следващото лято.

“Осем години на „Бернабеу“ са твърде малко. Още шест години и завинаги“, написа Вини в Инстаграм.

Той също така отдели място и за хората, допринесли за подновяването на договора му. „Обичам ви. Благодаря на феновете, на президента, на Моуриньо, на Жуни (Калафат), на Хосе Анхел (Санчес), на играчите и на целия клуб“, добави бразилецът в социалните мрежи.

Всичко това идва скоро след като самият играч предизвика тревога в същата социална мрежа. В сряда Винисиус изтри всичко от профила си: премахна всичките си публикации и дори профилната си снимка – ход, който на фона на сагата около подновяването му беше изтълкуван като обезпокоителен сигнал за мадридистите.

Развръзката обаче се оказа напълно различна. Крилото отново постави профилна снимка, свързана с „белия балет“, на която се вижда името му, номер „7“ на гърба и витрина с трофеи – недвусмислен знак за принадлежността му към клуба. Предишното „почистване“ на профила, далеч от това да предвещава раздяла, изглежда е било само прелюдия към ново начало.

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