Карик за Рашфорд: Играл съм с него, имаме обща история

Майкъл Карик, мениджърът на „червените дяволи“, потвърди, че Маркъс Рашфорд ще се присъедини към отбора тази седмица, докато тимът продължава предсезонната си подготовка. Отборът от „Театъра на мечтите“ се надяваше да получи значителна сума за нападателя в края на миналия сезон, след успешен наем в Барселона. Въпреки това, испанският шампион отказа да активира опцията за закупуване на стойност около 54 милиона долара, избирайки вместо това да привлече Антъни Гордън от Нюкасъл.

В контекста на несигурността около бъдещето на Рашфорд, който е сред играчите, получили увеличение на заплатата благодарение на завръщането на Юнайтед в Шампионската лига, Карик потвърди, че крилото скоро ще поднови тренировки с клуба, в който е израснал.

„Играл съм с него. Бях на терена в дебютния му мач, така че имаме обща история“, заяви Карик.

Неговият баланс от 14 гола и 14 асистенции за Барселона през миналия сезон показва, че Маркъс Рашфорд е поддържал топ ниво. Позицията на ляво крило представлява уязвимост в настоящия състав. Матеус Куня, централен нападател по произход, и крайният защитник Патрик Доргу си поделяха тази роля под ръководството на Карик и, въпреки че и двамата имаха добри изяви, възможността да включи истинско крило в отбора е нещо, което той би искал да проучи.

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Снимки: Gettyimages