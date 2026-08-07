Млад талант пристигна в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед потвърди привличането на 18-годишния полузащитник Кристиан Ороско. Сделката с колумбийския Форталеза СИЕФ беше постигната още миналата година, когато Рубен Аморим започваше сезон 2025/26 начело на клуба. Играчът трябваше да изчака да навърши 18 години, за да се присъедини официално към клуба.

Младежкият национал на Колумбия до 17 години, Ороско струва на „червените дяволи“ 850 хиляди евро. Дефанзивният халф вече играеше за първия отбор на Форталеза СИЕФ и засега ще се присъедини към академията на Юнайтед, като се очаква скоро да може да се включи в първия отбор.

Новините за този трансфер бяха съобщени през септември миналата година. Разглеждан като обещаващ талант на колумбийския футбол, още тогава се посочваше, че Ороско може да влезе в плановете на Рубен Аморим, който в крайна сметка беше уволнен през януари.

Orozco 🟰 official.



Welcome to Manchester United, Cristian 🤝🇨🇴 — Manchester United (@ManUtd) August 6, 2026

Отборът, сега воден от Майкъл Карик, инвестира значително в халфовата линия това лято: вече бяха привлечени Андрей Сантос и Юри Тилеманс за общо 97 милиона евро. С напускането на Каземиро и продължителната контузия на Мануел Угарте, спешната нужда на Юнайтед от подсилване на този сектор от отбора е очевидна.

Още миналата година Ороско коментира предстоящия си трансфер в Юнайтед, показвайки голяма увереност в себе си.

„Знам, че силните ми страни са физическите ми способности и техническите ми умения. Имам тези качества и с дара, който Бог ми е дал, не мисля, че ще бъде много трудно да играя в Европа. Но всичко се свежда до адаптацията. Аз съм много млад и това е, което ще трябва да направя“, каза той тогава пред ESPN Колумбия.

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