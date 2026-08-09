Трябваше да бъда внимателен с Маунт, призна Карик

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призна, че е трябвало да бъде внимателен с Мейсън Маунт, след като английският халф получи лека контузия при равенството 1:1 с Пари Сен Жермен в приятелски мач, игран в събота в Гьотеборг.

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Маунт премина тежък период с контузии, след като пристигна от Челси за 55 милиона паунда преди три години, като през това време е бил титуляр само в 25 мача от Премиър лийг за "червените дяволи". 27-годишният футболист е на разположение Карик по време на предсезонната подготовка, което доведе до предположения, че Юнайтед може да не привлича друг футболист на тази позиция. Но Маунт игра само 18 минути при равенството 1:1 срещу европейския клубен шампион в Гьотеборг, преди да бъде заменен от шотландския национал Тайлър Флетчър.

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„Той беше ритнат от съперник. Просто искахме да бъдем внимателни и да се погрижим за него. Досега имаме късмет с контузиите, така че искахме да бъдем внимателни“, каза наставникът на Юнайтед. Видеозапис след двубоя показва как Маунт се качва свободно в автобуса на тима без помощта на защитен ботуш или наколенка.

Michael Carrick admitted he had to be "careful" with Mason Mount after the England midfielder handed Manchester United an injury scare in their friendly draw with Paris St Germain. pic.twitter.com/8Z8TsiLlij — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2026

Английският тим се изправя срещу Лийдс в Дъблин в сряда и срещу Милан и бившия си мениджър Рубен Аморим следващата събота преди откриващия им мач от Висшата лига срещу Хъл Сити на 22 август. Карик потвърди, че ще има пълен състав в Дъблин, което означава, че Коби Мейну, Лисандро Мартинес, Маркъс Рашфорд и Матеус Куня ще бъдат на разположение. Английският нападател Рашфорд не е играл за Юнайтед от 12 декември 2024 г., тъй като беше под наем в Астън Вила и Барселона.

„Играл съм с него. Играх в мача, в който дебютира, така че имаме история. Тази седмица имаме пълен състав в Дъблин. Летим директно за там и имаме няколко дни, в които целият отбор ще бъде отново заедно. Маркъс е част от него“, добави Карик.

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Снимки: Imago