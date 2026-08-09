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Трябваше да бъда внимателен с Маунт, призна Карик

  • 9 авг 2026 | 10:47
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Трябваше да бъда внимателен с Маунт, призна Карик

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призна, че е трябвало да бъде внимателен с Мейсън Маунт, след като английският халф получи лека контузия при равенството 1:1 с Пари Сен Жермен в приятелски мач, игран в събота в Гьотеборг.

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Маунт премина тежък период с контузии, след като пристигна от Челси за 55 милиона паунда преди три години, като през това време е бил титуляр само в 25 мача от Премиър лийг за "червените дяволи". 27-годишният футболист е на разположение Карик по време на предсезонната подготовка, което доведе до предположения, че Юнайтед може да не привлича друг футболист на тази позиция. Но Маунт игра само 18 минути при равенството 1:1 срещу европейския клубен шампион в Гьотеборг, преди да бъде заменен от шотландския национал Тайлър Флетчър.

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„Той беше ритнат от съперник. Просто искахме да бъдем внимателни и да се погрижим за него. Досега имаме късмет с контузиите, така че искахме да бъдем внимателни“, каза наставникът на Юнайтед. Видеозапис след двубоя показва как Маунт се качва свободно в автобуса на тима без помощта на защитен ботуш или наколенка.

Английският тим се изправя срещу Лийдс в Дъблин в сряда и срещу Милан и бившия си мениджър Рубен Аморим следващата събота преди откриващия им мач от Висшата лига срещу Хъл Сити на 22 август. Карик потвърди, че ще има пълен състав в Дъблин, което означава, че Коби Мейну, Лисандро Мартинес, Маркъс Рашфорд и Матеус Куня ще бъдат на разположение. Английският нападател Рашфорд не е играл за Юнайтед от 12 декември 2024 г., тъй като беше под наем в Астън Вила и Барселона.

„Играл съм с него. Играх в мача, в който дебютира, така че имаме история. Тази седмица имаме пълен състав в Дъблин. Летим директно за там и имаме няколко дни, в които целият отбор ще бъде отново заедно. Маркъс е част от него“, добави Карик.

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Снимки: Imago

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