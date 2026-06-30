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От Ман Юнайтед преговарят с Рашфорд, нападателят вече е склонен да се завърне

  • 30 юни 2026 | 11:47
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Ръководството на Манчестър Юнайтед е провело разговори с Маркъс Рашфорд и негови представители относно възможността той да бъде реинтегриран отново в състава на тима, твърди Фабрицио Романо. Самият футболист вече неколкократно е разговарял с Майкъл Карик и е дал индикации, че е отворен към възможността да започне подготовка с първия тим и впоследствие да остане част от отбора.

Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед
Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Самият Рашфорд за последно носи фланелката на тима през декември 2024, след което бе пратен под наем в Астън Вила. Той прекара последната кампания също под наем, но в Барселона, където впечатли с изявите си, записвайки 14 гола и 14 асистенции в 49 двубоя. Въпреки това от “Камп Ноу” отказаха да активират откупната му клауза. В момента нападателят е част от селекцията на Томас Тухел на Световното първенство, а с Манчестър Юнайтед има договор до лятото на 2028 година.

В последните седмици се спекулира за интерес към него от страна на Тотнъм и Астън Вила, но нито един от двата отбора не е отправил конкретна оферта. В Манчестър Юнайтед пък искат да се подсилят с ляво крило и възможността да си върнат Рашфорд се струва все по-привлекателна на Майкъл Карик.

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