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Алтай Байъндър напусна Манчестър Юнайтед в посока Ла Лига

  • 7 авг 2026 | 12:20
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Алтай Байъндър напусна Манчестър Юнайтед в посока Ла Лига

Резервният вратар на Манчестър Юнайтед Алтай Байъндър напусна клуба и ще играе в Селта през новия сезон. Става дума за наем с опция за откупуване срещу 3,5 млн. евро

Турският страж си тръгва от “Олд Трафорд” след само 17 мача след идването си от Фенербахче през 2023 година.

През миналата кампания Селта беше една от изненадите в Ла Лига, завършвайки на шесто място, с което си гарантира място в основната фаза на Лига Европа.

Иначе Манчестър Юн се разделя с още един от вратарите си - Радек Витек, който е очакван в Мидълзбро с постоянен трансфер.

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