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Манчестър Юнайтед продаде вратар с рекорден трансфер

  • 8 авг 2026 | 12:31
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Манчестър Юнайтед продаде вратар с рекорден трансфер

Манчестър Юнайтед окончателно се раздели с чешкия си вратар Радек Витек, след като го продаде на Мидълзбро в сделка, чиято стойност може да достигне до 14 милиона паунда. С този трансфер 22-годишният Витек се превръща в най-скъпия вратар в историята на Чемпиъншип.

Предишните рекорди принадлежаха на Лестър за привличането на Мадс Хермансен (около 6,5 млн. паунда) и на Саутхамптън за Даниел Перец (6,05 млн. паунда).

Юнайтед са включили в договора клауза за обратно откупуване, както и правото да изравнят всяка бъдеща оферта за играча. Освен това клубът си е осигурил и 35% от сумата при евентуална следваща продажба.

Витек е в школата на “червените дяволи” още от пандемичното лято на 2020 година, но така и не записа участие за първия тим в Премиър лийг. Той има мачове предимно в контроли, включително и в две от сегашната подготовка.

На три пъти чехът беше преотстъпван. Първо високият 198 см страж премина в Акрингтън Стенли под наем за шест месеца през януари 2024 г. Впоследствие той се присъедини към австрийския клуб Блау-Вайс Линц за сезон 2024/25, което беше още един успешен период далеч от „Олд Трафорд“. През миналия сезон Витек натрупа ценен опит в Чемпиъншип под наем в Бристол Сити, което предизвика интерес от страна на клубове от дивизията.

Иначе вчера от Манчестър Юнайтед си тръгна още един вратар - Алтай Байъндър, който премина под наем в Селта.

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