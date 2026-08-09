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Контузията на Маунт помрачи добрата игра на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2026 | 08:26
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Контузията на Маунт помрачи добрата игра на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед стигна до престижно равенство 1:1 с европейския клубен шампион Пари Сен Жермен в приятелски мач в Гьотеборг в събота, но резултатът остана на заден план заради контузията на Мейсън Маунт.

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Английският полузащитник, който премина в Юнайтед от Челси през 2023 година, е преследван от здравословни проблеми след пристигането си на „Олд Трафорд“. Той издържа по-малко от 20 минути на терена, след като започна като титуляр срещу ПСЖ.

Изглежда, че 27-годишният Маунт е получил контузия на стъпалото в Швеция. След разговор с треньорите край страничната линия той напусна терена и беше заменен от Тайлър Флетчър. През първите си три сезона в Юнайтед Маунт записа едва 54 участия във Висшата лига, като в много от тях влезе като резерва.

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Снимки: Imago

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