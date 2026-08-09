Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

Бившият национален селекционер Димитър Димитров говори след последния европейски мач за тази седмица. Херо не скри пред колегите от "Тема Спорт", че е много приятно впечатлен от играта на ЦСКА срещу Макаби (Тел Авив) и гръмката победа с 3:0. Бургазлията прогнозира и кой ще е следващият шампион на България.

Г-н Димитров, как ви се струва международното футболно лято без Лудогорец?

Изключително добро е. Приятно съм изненадан от всички отбори, които са още на континенталната сцена. ЦСКА започна малко неубедително срещу Дери Сити, не беше добре и в двата мача. Но двубоите с Карабах бяха отлични от тактическо естество. Когато играе с трима централни защитници, тоест, брани се с петима, стои много по-компактно и стабилно. След това прави бързи преходи в атака – така станаха и повечето голове срещу Макаби. Когато червените са с „четворка“ в отбрана, като опитват да водят играта и искат да са доминантни, тогава имат много големи проблеми в защита – така бе и с Ботев Пловдив, с Дунав.

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Силните игри на Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 означават ли връщане към модела от преди разградската хегемония, един вид нормализация?

Радващо е, че показват добри резултати, тъжното е, че играят много малко българи. Ако сравняваме през годините – основата преди бяха родни играчи. Сега са по един-двама в отбор, я се намерят за цвят, я не. Това е проблемът. Мъчно е, но проблемът си е при нас, щом нямаме качество, за да залагаме на родни играчи. Върху този проблем трябва да се помисли, за да може да се опита да се интегрират повече футболисти. Но не приемам и те да бъдат налагани изкуствено. Българите ги няма като бройка, но и като качество – това е самата истина, фактите са такива.

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Върнахме ли се на картата на Европа, доскоро Лудогорец оставаше сам да играе през август, а сега имаме три тима и Левски и ЦСКА ще играят най-малко до Коледа?

Абсолютно! В момента и трите тима сепредставят силно. И ЦСКА 1948 ме изненада приятно с открития си футбол, който е много приятен за гледане. Да не говорим за Левски – това е друга тема.

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Колко отбора ще класираме за същинската фаза на евротурнирите?

Левски вече го направи. ЦСКА ще срещне след това ОФИ Крит, а това е преодолим отбор и червените също може да го сторят. За ЦСКА 1948 още е рано да се говори. Панатинайкос не трябва да се отписва, защото разполага с много силни единици. Дано не покажат потенциала си. Иначе ЦСКА 1948 игра страхотно, няма две мнения по въпроса. След толкова години в треньорството мога да кажа, че българските наставници трябва да се учат много. Защото аз научих много неща от воденето на мачове от Хулио Веласкес. Той взима изключително нестандартни решения, които доведоха до добър резултат. Представям си, ако беше български треньор и в края на мача изходът не е положителен, сигурно щяха да го разкъсат. А той прави доста нестандартни решения – за толкова години гледане на футбол, не бях ги виждал. Мъчех се да гадая с коя смяна какво ще направи. Но пък и късметът бе понякога с него, връзваше му, така да се каже. Но българските треньори имат определено много да учат в тази посока – от решенията, които взима и рисковете, които поема.

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Левски като цяло как ви се струва?

Левски е много по-силен отбор спрямо миналата година след взимането на Рейналдо, Сержиньо и израстването на Бурас. За мен той е изключителен футболист за Левски – много силен и полезен в двете фази на играта. Сините са доста сериозен отбор.

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Това на Хулио Веласкес с въртележките по постове, като самоук футбол ли е, някаква нова школа?

Не знам (смее се). Понякога се учудвам от действията му, но след като има резултат, какво можеш да кажеш? Просто казваш – браво, защото е преценил, решил и действал. Ако има лоши резултати, ще дойдат и критики. Но когато печели – има само „Евала“!

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На база на нестандартните му действия, може ли други да го копират и последват?

Всичко може да стане, защото резултатите са най-важни. Но освен това Левски винаги е доминантният отбор, този който се опитва да е активният и търсещият футбола. Това няма как да се отрече, сините играят наистина добре.

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Може ли на сините да им е по-лесно в реванша с Кайрат?

Да, споделям това мнение. Малко или много казахстанците ще трябва да се отворят, за да изравняват общия резултат, а Левски умее да прави бързи преходи от защита в нападение.

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Вие също в доста мачове сте играли без централен, със скрит нападател?

Имало е такива случаи в тимове, в които не съм имал широка скамейка. И когато е контузен централният нападател съм търсил варианти да изляза от тази ситуация. В Лудогорец съм го правил един-два пъти, но заради противниците, които съм искал да изненадам и да създам някакво преимущество за нас на база техните проблеми.

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ЦСКА 1948 може ли да отстрани Панатинайкос?

Ако изхождаме от мача в Гърция, напълно е възможно. Но ми се струва, че Панатинайкос ще покаже друго лице, както бе срещу Ботев. Едва биха пловдивчани у дома, а след това вкараха 4 гола на реванша. Желая на ЦСКА 1948 успех от сърце.

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Как се справят всеки път с много обновен отбор и държат доста високо ниво?

Те също са за изучаване. Много анализи трябва да им се направят. И те имат резултати и нищо не можеш да им кажеш. Ужасно силен мач направиха в Атина.

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В Първа лига предстои мач Ботев Пловдив – Спартак Варна, а за последно бяхте треньор точно на тези два отбора. Какви са ви очакванията, как виждате тези тимове?

Очаквам добър мач, изхождайки от добрия старт на Спартак Варна, както и от дълбочината в състава през този сезон. Имат възможности за две единайсеторки, а преди една-две години това нямаше как да стане. Ботев? Продължавам да твърдя, че с последнитедве селекции това е един от сериозните отбори в първенството ни. Нямат кой знае какви резултати досега, но като игра – заслужаваха много повече точки. Имат потенциал и вариативност. Убеден съм, че ще е в Топ 4.

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Рано е, но все пак, но кой ще е шампион? Зависи ли това от сгъстения европейски цикъл до Нова година?

Моята скромна прогноза е, че фаворит е Левски.

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Лудогорец няма ли да се възползва от това, че вече няма евромачове?

Това ще е плюс, но като им гледам досегашните им мачове – видяното ме притеснява.

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Правилото за млад българин в стартовия състав, ще има ли ефект?

Ние всички правила ги побългаряваме. Ето, трябва да играят четири наши играчи, но водещите клубове си плащат и не го спазват. Какво значи плащат? Като има правила, нека са за всички. Ощетени са тези без финансови възможности. Ето, започваш с четирима българи, но още в петата минута можеш да смениш единия от тях с чужденец – и къде е правилото? Въпреки всичко, не съм фен на изкуствените неща. Това ми го е показал и опитът в Казахстан. По мое време задължително трябваше да играят по петима местни и знам какъв рекет падаше от тамошните футболисти. А чак такива играчи да са израснали от тях – не съм видял.

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