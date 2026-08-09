Гочето на 80!

Днес юбилей празнува изтъкнатият футболен специалист Георги Василев. Бившият халф и легендарен наставник е роден на 9 август 1946 г. в Бобов дол. Играе за Струмска слава, Сливен, Локомотив (Горна Оряховица), Марек и Етър.

Гочето постига най-големите си успехи като треньор на Етър, Левски и ЦСКА - шампион е с трите отбора, което дълго време е едноличен рекорд в българския футбол. През 1991-ва извежда "болярите" до титлата, след това печели златен медал и начело на "сините" през 1994 и 1995 г., а през 1997-а взима златен дубъл с ЦСКА. Той е авторът на прословутата фраза за змиите в Борисовата градина. Под негово ръководство Левски разбива армейците със 7:1, което е рекорд в историята на най-голямото дерби у нас.

Водил е още Спартак (Плевен), Анортозис, Локомотив (София), Унион (Берлин), Нефтохимик, Неа Саламис, Левадиакос, Несебър и Черноморец (Бургас). През 2001 г. извежда втородивизионния Унион до финал за Купата на Германия, загубен от Шалке 04. В тима от Берлин Генерала е взел четирима футболисти, с които е работил по-рано в ЦСКА: Адалберт Зафиров, Емил Кременлиев (б. р. - с него е бил и в Левски), Христо Коилов и Божидар Джурковски, а сетне и Костадин Видолов.

През 1986-а Гочето е помощник на селекционера Иван Вуцов на световното първенство в Мексико, където България записва реми срещу Италия и Южна Корея, за да загуби впоследствие с 0:2 от домакините на осминафиналите. На няколко пъти Василев е пред заставане на начело на националния отбор, включително непосредствено преди САЩ'94, когато за един ден Димитър Пенев е свален от длъжност, но в крайна сметка това никога не се случва.

Екипът на Sportal.bg честити юбилея и пожелава здраве на Георги Василев!

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