Авторът на единствения гол за Левски в групите на ШЛ сложи край на кариерата си

Авторът на единственото попадение за Левски в групите на Шампионска лига - Мариян Огнянов, използва социалните мрежи, за да обяви края на състезателната си кариера. Бившият халф на "сините" остана в историята с гола, който отбеляза във вратата на Челси през 2006 г.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

"Приятели, след 22 години и моят стоп дойде. Огромни благодарности на футбола. Футболът ми даде много, но и ми взе доста. Благословен съм, че от малък град, спечелилих няколко титли на България и играх с толкова големи футболисти, а и срещу срещу такива, като Роналдиньо, Шави, Иниеста, Джон Тери, Лампард, Шевченко и още куп звезди. Не съм съм и сънувал, нито пък и мечтал, че ще играя в Шампионската лига, нито пък Лига Европа.

Огромни благодарности към всичките треньори, съотборници и ръководители. Благодаря ви за всичко. ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО МИ, БЕЗ КОИТО НЯМАШЕ ДА МЕ ИМА СИГУРНО. Огромни благодарности към ПФК Левски, ПФК Ботев Пловдив, ПФК Черно Море, ФК Нефтохимик. ПФК ЦСКА 1948, Левски Лом, ПФК Спартак Плевен. ПФК Севлиево. ФК Кула, Ком Берковица!

За мен беше чест, отговорност и удоволствие!", написа Мариян Огнянов във "Фейсбук".

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