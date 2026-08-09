Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов остана доволен от победата срещу Локомотив (София) в efbet Лига. Бизнесменът похвали и представянето на Бенаиса Бенамер срещу железничарите.

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

"Два мача (Локо Сф и Ботев Враца) си бием с 11 нови играчи… това го може само ЦСКА", написа във "Фейсбук" Цветомир Найденов. "Бенаиса Бенамер. Лекувахме го 1 година, нещо като историята с Ивайло Чочев, вчера влезе за 60 минути срещу Локо Сф и все едно си играеше с децата пред блока… голяма класа", добави той.

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