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Черно море продължава да развива младите си таланти

  • 9 авг 2026 | 10:12
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Една от основните задачи пред Черно море и през този сезон е развитието на младите футболни таланти. През последните години клубът се утвърди като рекордьор по брой млади футболисти, получили шанс в представителния отбор в efbet Лига – доказателство за добрата работа в ДЮШ. Преди последната контролна среща на дублиращия тим на Черно море с Фратрия на 15 август и преди началото на първенството в Североизточна Трета лига, което стартира на 22 август, старши треньорът на младите "моряци" Мартин Христов даде висока оценка на подготовката и старанието на своите футболисти.

"Основната ни задача е да развиваме футболисти и да ги качваме в първия отбор. Има играчи, които старши треньорът на първия отбор качва да тренират и след това отново се връщат при нас. Имаме две момчета, които тренират с първия тим и идват за мачовете в Трета лига. Защо някой от тях да не последва примера на своите предшественици и да се утвърди в първия отбор, да стигне до националния отбор и, дай Боже, до трансфер в чужбина, както се е случвало през годините?Много съм доволен от подготовката и от старанието на младите ни момчета.

Времето беше достатъчно, уцелихме момента, както се казва, и нямаме пропусната тренировка. Най-важното е да няма контузени. Те дори напреднаха бързо и неочаквано в някои от нещата, които искахме да видим. Нека така да продължават. Ние сме Черно море. Няма как колегите да не са работили добре в по-долните набори. Имаме една група от юноши старша възраст: 17-18 годишни. Слушам ги, понякога си говорят за цели и амбиции, което е добре и показва, че имат желание да продължат в тази линия, да работят и да се развиват.

Резултатите са важни, но по-важна е играта, която показваме. Направихме добри контроли и се надигравахме със съперниците. Такава е програмата, че в първите три мача жребият отреди да играем с лидерите в нашата група".

Думите на Христов ясно показват философията на клуба – резултатите са важни, но основният приоритет остава развитието на младите футболисти и подготовката им за следващата крачка към първия отбор. Пред дублиращия състав на Черно море предстои последната проверка срещу Фратрия на 15 август, а на 22 август започва и битката в Североизточна Трета лига.

Пламен Трендафилов

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