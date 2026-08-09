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  3. Ще запише ли Лудогорец 4 от 4, или Черно море ще спъне "орлите"

Ще запише ли Лудогорец 4 от 4, или Черно море ще спъне "орлите"

  • 9 авг 2026 | 07:17
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Отборите на Черно море и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Тича” във Варна започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на Венцислав Митрев.

Двата тима започнаха по различен начин новия сезон, като домакините изпитват сериозни трудност и все още са в търсене на първа победа. Към момента “моряците” са с едва една точка, взета в първия кръг при гостуването на Ботев (Враца). След това последваха две поражения - от Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив).

Мачът срещу Лудогорец може да повдигне самочувствието на Черно море
Мачът срещу Лудогорец може да повдигне самочувствието на Черно море

Гостите от своя страна за първи път от много време насам се концентрират в шампионата още от първите кръгове, след като отпаднаха от Европа и стартът на “орлите” в първенството засега е безгрешен. Разградчани записаха три победи в първите си три мача - срещу Локомотив (Пловдив), Дунав и Ботев (Враца).

Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец
Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

През миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си, като и в двата случая двата тима не успяха да си отбележат гол - 0:0 във Варна и в Разград. Назад във времето обаче Черно море се утвърди като един от най-неудобните съперници за лудогорци, така че играчите на Илиан Илиев ще искат отново да покажат зъби срещу "орлите".

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