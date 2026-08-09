Ще запише ли Лудогорец 4 от 4, или Черно море ще спъне "орлите"

Отборите на Черно море и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Тича” във Варна започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на Венцислав Митрев.

Двата тима започнаха по различен начин новия сезон, като домакините изпитват сериозни трудност и все още са в търсене на първа победа. Към момента “моряците” са с едва една точка, взета в първия кръг при гостуването на Ботев (Враца). След това последваха две поражения - от Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив).

Мачът срещу Лудогорец може да повдигне самочувствието на Черно море

Гостите от своя страна за първи път от много време насам се концентрират в шампионата още от първите кръгове, след като отпаднаха от Европа и стартът на “орлите” в първенството засега е безгрешен. Разградчани записаха три победи в първите си три мача - срещу Локомотив (Пловдив), Дунав и Ботев (Враца).

Илиан Илиев не може да разчита на португалец срещу Лудогорец

През миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си, като и в двата случая двата тима не успяха да си отбележат гол - 0:0 във Варна и в Разград. Назад във времето обаче Черно море се утвърди като един от най-неудобните съперници за лудогорци, така че играчите на Илиан Илиев ще искат отново да покажат зъби срещу "орлите".

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