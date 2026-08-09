Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV Алекс Джейкс посочи петимата пилоти от младежките шампионати, които според него трябва да бъдат държани под око, тъй като имат шанс да бъдат във Формула 1 в близко бъдеще.

Разбира се, в този списък попадна и Никола Цолов, който в момента е лидер в генералното класиране във Формула 2, като Българския лъв има шест победи в първите девет кръга (18 състезания). Според Джейкс с представянето си на пистата Цолов напълно си заслужава промоцията във Формула 1, но има един важен фактор, който работи срещу него и той е таймингът.

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

„Някои пилоти просто разцъфват с повече сцепление и мощност. Никола Цолов е един от тях – започна своят анализ Джейкс. – Той безспорно беше бърз, но непостоянен във Формула 3 в продължение на три сезона, но българският пилот се чувства комфортно във Формула 2 още от началото. Цолов спечели основното състезание в Мелбърн преди да триумфира в Монако и да запише впечатляващите три победи за седем дена на „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“.



„Всичко това е постигнато със същия отбор на Кампос, който изведе Исак Хаджар до второто място през 2024 и стори същото с Арвид Линдблад през 2025. Ако гледаме само неговото каране, Цолов ще е на полпозишън за промоция, но таймингът работи срещу него.



„Ред Бул тъкмо привлече Гуен Лагру, който ръководеше развитието на пилотите в Мерцедес и именно той е отговорен за младежките кариери на Андреа Кими Антонели, Джордж Ръсел, Естебан Окон и Фредерик Вести. При старото ръководство на Ред Бул, е много вероятно, че Цолов щеше да бъде промотиран през 2027. Лагру най-вероятно ще изчака няколко месеца да се адаптира преди да прави големи промени, което може да остави пилотския състав на Рейсинг Булс (Линдблад и Лиам Лоусън) непроменен и Цолов като резерва“, завърши Джейкс.

Един ден с Никола Цолов и Формула 4 на „Ред Бул Ринг“

Освен Цолов, Джейкс посочи още Рафаел Камара, Леонардо Форнароли, Уго Угочувку и Фреди Слейтър като пилоти, които трябва да бъдат държани под око. Форнароли, действащият шампион във Формула 2, е резерва в Макларън, а Угочукву и Слейтър се борят за титлата във Формула 3.

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Снимки: Gettyimages