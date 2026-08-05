Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Левски ще гостува на Кайрат в мача реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига в казахстанския град Туркистан, след като стадионът в Алмати е зает на въпросната дата за концерт. 300-хилядният град се намира на повече от 800 километра от дома на шампиона на страната, по-любопитното обаче е, че той е само на няколко километра от една от най-големите пустини в Азия - Къзълкум. Единствено реката Сърдаря разделя Туркистан от пустошта.

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По-неприятното е, че климатът в града е сериозно повлиян от пустинята и температурите по това време на годината са изключително високи. Според прогнозата за времето за вторник максималните стойности в Туркистан ще достигнат 42 градуса, а в 20:00 часа местно време, за когато е плануван мачът се дават малко под 40.

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Играчите на Хулио Веласкес взеха минимален аванс срещу Кайрат снощи след късно попадение на Сержиньо в даденото от съдията продължение. "Сините" ще имат за задача да задържат аванса си или да го увеличат, като ще трябва да имат предвид неблагоприятните атмосферни условия.

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