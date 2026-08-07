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Крило на Лудогорец се завръща в Колумбия

  • 7 авг 2026 | 10:29
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Крилото на Лудогорец Емерсон Родригес ще продължи кариерата си в своята родина Колумбия. Журналистът Пипе Сиера твърди, че фланговият нападател е в напреднали преговори със Санта Фе. Вчера се появи информация, че фланговият футболист ще премине в друг клуб от страната - Депортиво Кали, но това в крайна сметка няма да се случи.

Футболист на Лудогорец може да премине в колумбийски тим
Футболист на Лудогорец може да премине в колумбийски тим

Очаква се сделката да бъде финализирана, след като бъдат уточнени и последните детайли. Лудогорец привлече Родригес от Интер Маями, но южноамериканецът така и не се наложи в отбора. През миналата кампания той беше даден под наем на Ботев (Пловдив). В последния мач на "орлите" от първенството - при победата с 2:1 над Ботев (Враца), той получи червен картон. 

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