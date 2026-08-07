Крило на Лудогорец се завръща в Колумбия

Крилото на Лудогорец Емерсон Родригес ще продължи кариерата си в своята родина Колумбия. Журналистът Пипе Сиера твърди, че фланговият нападател е в напреднали преговори със Санта Фе. Вчера се появи информация, че фланговият футболист ще премине в друг клуб от страната - Депортиво Кали, но това в крайна сметка няма да се случи.

Футболист на Лудогорец може да премине в колумбийски тим

Очаква се сделката да бъде финализирана, след като бъдат уточнени и последните детайли. Лудогорец привлече Родригес от Интер Маями, но южноамериканецът така и не се наложи в отбора. През миналата кампания той беше даден под наем на Ботев (Пловдив). В последния мач на "орлите" от първенството - при победата с 2:1 над Ботев (Враца), той получи червен картон.

🚨 Emerson Rivaldo Rodríguez (25) está a mínimos detalles de ser nuevo jugador de #SantaFe, como contó @AndresfelipeOK_. El extremo colombiano llegaría desde #Ludogorets, pero su última temporada la hizo en el #BotevPlovdiv. 🦁 pic.twitter.com/O3SD7E0mZD — Pipe Sierra (@PSierraR) August 6, 2026

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