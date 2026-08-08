ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 постигна трети пореден успех в efbet Лига, след като победи с 3:1 като гост Локомотив (София) в четвъртия кръг от родния елит. През първото полувреме домакините бяха тези, които имаха по-чистите положения, но не ги реализираха, а и Алекс Божев се отчете с ключови спасявания. През второто полувреме ЦСКА 1948 вдигна оборотите и имменно тогава паднаха четирите попадения. Елиас Франко откри в 53-ата минута, а в 73-ата груба грешка на Мартин Величков доведе до втори гол за “червените”. Спас Делев върна надеждите на домакините в 77-ата минута, но десет по-късно Фредерик Масиел оформи крайния резултат.



Любопитното е, че ЦСКА 1948 излезе с изцяло нова стартова единайсеторка в сравнение с двубоя с Панатинайкос преди няколко дни. Въпреки това обаче “червените” стигнаха до успеха и продължават да бъдат без загуба от старта на сезона. Към момента те имат едно равенство и три победи в своя актив в efbet Лига и с 10 пункта заемат второто място. Локо (София) от своя страна продължава да няма успех, като редува равенство със загуби.

Двата тима започнаха активно още от първата минута с атаки и към двете врати. В 8-ата Спас Делев опита удар от дистанция, но топката попадна право в ръцете на Алекс Божев. Малко по-късно Хосе Мартинес се озова на добра позиция, но шутът му по диагонала се оказа прекалено слаб и не затрудни Мартин Величков.

В 21-ата минута Красимир Станоев отправи много мощен удар от дистанция. Алекс Божев обаче внимаваше и изби в корнер. Няколко секунди по-късно Георги Минчев беше оставен напълно непокрит и от близка дистанция засече с глава центриране отдясно. Вратарят на ЦСКА 1948 обаче отново спаси.

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В 33-ата минута Божев отново се оказа последната преграда пред гола на Локомотив. Спас Делев отправи остро центриране отляво, но Георги Минчев и Ерол Доста се разминаха с топката. Тя стигна до Николас Пенев, който я подаде на Димитър Костадинов. Нападателят отправи шут от около точката за изпълнение на дузпа, но Божев спаси. Последва добавка от Дост, която обаче беше крайно неточна.

Гостите също се активизираха в следващите минути и създадоха положения. Диало отправи удар от дистанция, който обаче рикошира във футболист на столичните “железничари” и излезе в корнер. От ъгловия удар Елиас Франко засече с глава, но Величков спаси, след като преди това кълбото се бе отклонило в гърба на Диало.

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В 43-ата минута централният нападател на “червените” направи фрапантен пропуск. След грешка в защита на Локомотив ЦСКА 1948 отне в близост до наказателното поле и кълбото стигна до Кребс. Той центрира към пеналтерията и намери Диало. Нападателят скочи на шпагат, засече на далечния край, но пропусна да вкара на опразнената врата. Локо отговори с удар на Станоев, но Божев хвана шута.

ЦСКА 1948 започна много по-добре втората част и се поздрави с гол в 53-ата минута. Петър Витанов проби отляво след тъч и центрира към наказателното поле. Там кълбото стигна до Елиас Франко, който засече с глава и разпечата вратата на Мартин Величков - 0:1.

Локомотив взе инициативата и натисна своя противник в минутите след попадението, но така и не създаде нещо опасно. В 73-ата минута съдбата се усмихна на ЦСКА 1948. Райън Бидунга върна назад към Мартин Величков, а той се опита да изчисти топката напред. Вместо това обаче вратарят уцели застаналият пред него Фредерик Масиел и кълбото попадна във вратата на Локомотив - 0:2.

Само 4 минути по-късно обаче домакините се върнаха в мача. Адил Тауи центрира към наказателното поле на гостите, а там Спас Делев надскочи централните бранители на противника и вкара с глава за 1:2.

В 84-ата минута влезлият като резерва Атанас Илиев пропусна да вкара от чиста позиция, след като получи добро подаване от Георги Русев. Локомотив отговори с удар на Тауи от дистанция, но Алекс Божев внимаваше.

В 87-ата минута обаче ЦСКА 1948 сложи точка на спора. Русев получи отляво и върна назад към Фредерик Масиел. Той пое добре и малко пред границата на наказателното отправи хубав шут, с който реализира трето попадение за своя тим.

ЛОКОМОТИВ 1:3 ЦСКА 1948



0:1 Елиас Франко (53)

0:2 Фредерик Масиел (73)

1:2 Спас Делев (77)

1:3 Фредерик Масиел (87)

Стартови състави:

Локо: 99. Мартин Величков, 9. Георги Минчев, 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 5. Ерол Дост, 20. Димитър Костадинов, 31. Красимир Станоев, 7. Спас Делев, 22. Реян Даскалов, 71. Николас Пенев, 91. Райън Бидунга;

ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 96. Драган Гривич, 6. Егор Пархоменко, 5. Бенаиса Бенамер, 15. Фурат Солтани, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 10. Борислав Цонев, 17. Хосе Мартинес, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало.

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