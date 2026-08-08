Алвеша: Тази седмица сме на две тренировки, казах на момчетата да не губят до 40-ата минута

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров разкри каква е била тактиката на отбора за днешния двубой срещу Локомотив (София), който "червените" спечелиха с 3:1.

“Знаехме, че ще е труден мач, особено първото полувреме. Нашият отбор е на две тренировки тази седмица. Знаехме, че докато отпушим ще е трудно. Казах на момчетата да не пускат първи гол и да не губим мача до 40-ата минута, за да отпушим. Така и стана.

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

При нас няма титуляри и резерви. Решаваме кой профил на играч ни е най-нужен според съперника. Трябва да продължаваме по същия начин.

Преди сезона ви казах: не искам да говоря, а да печелим на терена. После ще видим дали ще сме фаворити за първите места", разясни Алвеша относно това, че отборът му спечели срещата с изцяло нова титулярна единайсеторка спрямо тази, която излезе преди три дни срещу Панатинайкос.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google