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Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

  • 9 авг 2026 | 07:28
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Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)
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Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Септември (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в сблъсък от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 21:15 часа с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев.

"Армейците" записаха две победи и едно равенство в първите си три шампионатни мача, докато тимът на Симао Фрейташ има само една точка в актива си, спечелена срещу Арда (Кърджали) още на старта на новия сезон. След това символичните домакини отстъпиха последователно на Локомотив (Пловдив) и Левски. Момчетата на Христо Янев пък си взеха поука след нулевото реми със Славия в "Овча купел", след което дойдоха и двата успеха на отбора - срещу Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе).

"Червените" влизат в срещата в отлично настроение, след като преди три дни се наложиха с 3:0 над Макаби (Тел Авив) в първия двубой между двата тима от третия квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин ЦСКА направи голяма крачка към плейофите за влизане в основната схема на втория по сила европейски клубен турнир, като в същото време може да си гарантира минимум участие в Лигата на конференциите, ако не допусне изненада в реванша идния четвъртък.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

С поглед към задаващата се втора битка с израелците, днес Янев може да предприеме някои промени в титулярния състав и да даде почивка на част от основните си състезатели. Целта пред "армейците" обаче остават само и единствено трите точки и отборът трябва да направи всичко възможно, за да не позволи еуфорията от победата в Батуми да попречи на това.

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Септемврийци ще опитат да се възползват от натоварения график на противника си и да го наранят преди важния реванш срещу Макаби. Задачата на "виненочервените" обаче няма да бъде никак лесна. Добрата новина за тях е, че нямат проблеми с контузени или наказани играчи и наставникът ще може да разчита на всичко най-добро, с което разполага.

В лагера на ЦСКА единственият сигурен отсъстващ е Тамиму Уору, който е с травма от мача срещу Ботев (Пд).

19 Септември 2:0 ЦСКА

Септември (София) - ЦСКА

Начало: 21:15 часа
Съдия: Кристиян Колев
Стадион: "Васил Левски", София

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