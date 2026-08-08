"Сините" обявиха програмата си до реванша с Кайрат

Левски обяви програмата си до реванша с Кайрат във вторник (11 август). Днес и утре "сините" ще тренират на стадион "Георги Аспарухов", докато заниманието им в понеделник ще се проведе на стадион "Туркистан Арена".
Анализ: Левски с 69 процента шанс да отстрани Кайрат
8 август, събота:
11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов" – открита за привърженици и представители на медиите
9 август, неделя:
10:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов" – закрита за привърженици и представители на медиите
10 август, понеделник:
17:00 часа – тренировка – стадион "Туркистан Арена", Туркистан, Казахстан – открита за представителите на медиите в първите 15 минути
11 август, вторник:
18:00 часа – Кайрат (Алмати) – Левски – UEFA Champions League, 3-ти квалификационен кръг, среща-реванш – стадион "Туркистан Арена", Туркистан, Казахстан