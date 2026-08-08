"Сините" обявиха програмата си до реванша с Кайрат

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Левски обяви програмата си до реванша с Кайрат във вторник (11 август). Днес и утре "сините" ще тренират на стадион "Георги Аспарухов", докато заниманието им в понеделник ще се проведе на стадион "Туркистан Арена".

Анализ: Левски с 69 процента шанс да отстрани Кайрат

8 август, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов" – открита за привърженици и представители на медиите

9 август, неделя:

10:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов" – закрита за привърженици и представители на медиите

10 август, понеделник:

17:00 часа – тренировка – стадион "Туркистан Арена", Туркистан, Казахстан – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

11 август, вторник:

18:00 часа – Кайрат (Алмати) – Левски – UEFA Champions League, 3-ти квалификационен кръг, среща-реванш – стадион "Туркистан Арена", Туркистан, Казахстан

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