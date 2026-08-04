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  3. Винисиус с първи думи след завръщането си в Реал и срещата с Моуриньо

Винисиус с първи думи след завръщането си в Реал и срещата с Моуриньо

  • 4 авг 2026 | 18:41
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Винисиус с първи думи след завръщането си в Реал и срещата с Моуриньо

Винисиус Жуниор говори за първи път, след като вчера се завърна на базата на Реал Мадрид и поднови тренировки. В своето изказване пред клубната телевизия бразилецът по никакъв начин не показа, че има някакви колебания дали ще остане на “Сантиаго Бернабеу”. Той все още не е подписал нов договор, а настоящият му такъв изтича през следващото лято. В последните дни се говори, че много силен интерес към него проявява Арсенал. Според испанските медии много скоро той ще има среща с ръководството на Реал, на която ще обяви окончателното си решение за своето бъдеще - да подпише нов договор с кралския клуб, да поиска трансфер в Арсенал още сега или да си тръгне като свободен агент през следващото лято, когато ще има много възможности.

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“Мина много добре, срещнах се с новия треньор и новите играчи и тренирах много усилено. Моуриньо иска да бъда такъв, какъвто винаги съм бил: щастлив, весел и да играя футбола си. Трябва да се подготвим физически, за да имаме по-малко контузии през сезона и да можем да разчитаме на всички. Вчера имахме двойна тренировка, а днес едно занимание. Поработихме малко във фитнеса и направихме кратка тренировка, за да натоварим краката си още малко. Беше добра тренировка и всички си тръгнахме много уморени, но сега е време за почивка за утре. Предсезонната подготовка е такава. Трябва да сме добре подготвени”, заяви Винисиус.

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