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Реал Мадрид и Винисиус са близо до споразумение след нови разговори, обяви Фабрицио Романо

  • 6 авг 2026 | 14:56
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Реал Мадрид и Винисиус са близо до споразумение след нови разговори, обяви Фабрицио Романо

Реал Мадрид и Винисиус Жуниор са близо до постигането на споразумение за нов контракт на футболиста с клуба, съобщава Фабрицио Романо. Според него вчера двете страни са са имали позитивен разговор и устната договорка между тях почти е факт. Дискутират се разни детайли, след което вече би трябвало да има “зелена светлина” за дългогодишен нов договор.

Освен това новият наставник на “кралете” Жозе Моуриньо не спира да настоява за оставането на Вини.

Както е известно, договорът на бразилеца с Реал навлезе в последната си година. Според сегашния си контракт нападателят получава заплата от 18 млн. евро. Има информации, че той вече е отхвърлил оферта за възнаграждение от 22+2 млн. евро. Според журналиста Карлос Карпио от “OK Диарио” новата заплата на Винисиус ще е 25 млн., като малко ще бъде увеличен и процентът, който той ще получава от имиджовите си права.

Винисиус изтри всички публикации и споменавания на Реал Мадрид от социалните си мрежи
Винисиус изтри всички публикации и споменавания на Реал Мадрид от социалните си мрежи

За сравнение, най-високоплатеният играч на Реал Мадрид е Килиан Мбапе със заплата от 30 млн. евро.

На фона на всичко това Арсенал има готовност да привлече Вини.

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