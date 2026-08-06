Винисиус изтри всички публикации и споменавания на Реал Мадрид от социалните си мрежи

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор напълно изчисти профилите си в социалните мрежи. Футболистът е премахнал всички свои публикации и е заличил всяко споменаване на кралския клуб от описанието на профила си.

Тази стъпка на играча съвпада с напрегнатите преговори за нов договор с мадридчани и активните слухове за потенциалното му преминаване в Арсенал през летния трансферен прозорец.

По-рано се появи информация, че 26-годишният бразилец е отхвърлил последното предложение на ръководството на Реал за удължаване на петгодишния му договор с годишна заплата в размер на 22 млн. евро.

Реал Мадрид отправи ново предложение към Винисиус, но и то може би няма да е достатъчно

Снощи трябваше да се проведе последният кръг от преговори между агентите на Винисиус и ръководството на „белите“. Според някои медии, Арсенал вече е договорил личните условия с нападателя.

Винисиус играе за Реал Мадрид от лятото на 2018 г. Футболистът премина в мадридския клуб от Фламенго срещу 45 млн. евро. През изминалия сезон той изигра 53 мача за „лос бланкос“, в които отбеляза 22 гола и направи 14 асистенции.

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Снимки: Imago