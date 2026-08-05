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Реал Мадрид отправи ново предложение към Винисиус, но изглежда и то няма да е достатъчно

  • 5 авг 2026 | 18:33
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Реал Мадрид отправи ново предложение към Винисиус, но изглежда и то няма да е достатъчно

Ръководството на Реал Мадрид днес е отправило ново предложение към Винисиус, с което ще се опита да убеди бразилеца да подпише нов договор с клуба. Според Cadena Ser то е за годишна заплата от 22 милиона евро, които с бонусите могат да достигат 24 милиона. Срокът на контракта е до лятото на 2031 година. Досега Вини получаваше по 18 милиона евро. Според източника кралският клуб не смята да увеличава офертата си повече, а бразилецът няма да е удовлетворен от това предложение, защото все още ще остане по възнаграждение далеч зад Килиан Мбапе, който получава около 30 милиона евро.

Според Дейвид Орнстийн Винисиус настоява за минимум 28 милиона. Това може да бъде големият шанс за Арсенал. Английският шампион иска да привлече Винисиус, като е готов да предложи за него 100 милиона евро плюс още 20 милиона под формата на бонуси. Лондончани са готови да изпълнят всички желания на самия футболист по отношение на личните му условия.

“Ас” добавя, че в съблекалнята на Арсенал вече са сигурни, че през следващия сезон Винисиус ще бъде техен съотборник.

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