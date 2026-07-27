Барса може да се конкурира със Сити за талант от Премиър лийг, ако не сполучи с Алварес

Нападателят на Борнемут Ели Крупи е сред вариантите на Барселона за нов централен нападател, в случай че клубът не успее да привлече голямата си цел Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, твърди Фабрицио Романо.

Пред испанския шампион обаче има два възможни проблема, които биха предотвратили подобен трансфер, въпреки че от “Камп Ноу” вече са се свързали както с 20-годишния талант, така и с неговия клуб. Единият е интересът на Манчестър Сити към младежкия национал на Франция, но по-големият е твърдото нежелание на Борнемут да се раздели със своя голмайстор за миналата кампания.

🚨🔵🔴 Barcelona have explored Eli Junior Kroupi as option over recent weeks in case Julián Álvarez deal doesn’t advance.



Manchester City also asked for infos on Kroupi this month.



Bournemouth want to keep him and insist on no plans to sell. 🍒



🎥 https://t.co/cMfwuqgtU3 pic.twitter.com/CuUMyFxlYU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

В дебютния си сезон за клуба от Премиър лийг Крупи отбеляза 13 гола в 33 мача в английския елит.

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Снимки: Gettyimages