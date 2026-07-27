Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Барса може да се конкурира със Сити за талант от Премиър лийг, ако не сполучи с Алварес

Барса може да се конкурира със Сити за талант от Премиър лийг, ако не сполучи с Алварес

  • 27 юли 2026 | 18:25
  • 1538
  • 0
Барса може да се конкурира със Сити за талант от Премиър лийг, ако не сполучи с Алварес

Нападателят на Борнемут Ели Крупи е сред вариантите на Барселона за нов централен нападател, в случай че клубът не успее да привлече голямата си цел Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, твърди Фабрицио Романо.

Пред испанския шампион обаче има два възможни проблема, които биха предотвратили подобен трансфер, въпреки че от “Камп Ноу” вече са се свързали както с 20-годишния талант, така и с неговия клуб. Единият е интересът на Манчестър Сити към младежкия национал на Франция, но по-големият е твърдото нежелание на Борнемут да се раздели със своя голмайстор за миналата кампания.

В дебютния си сезон за клуба от Премиър лийг Крупи отбеляза 13 гола в 33 мача в английския елит.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

Потвърдено: Меси избегна наказание от МЛС

  • 27 юли 2026 | 16:45
  • 2845
  • 1
Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

Челси готви шокиращ трансфер на бивша звезда на Арсенал и Манчестър Юнайтед

  • 27 юли 2026 | 16:28
  • 5047
  • 0
Аякс ще приюти разбунтувал се нападател на Уулвърхамптън

Аякс ще приюти разбунтувал се нападател на Уулвърхамптън

  • 27 юли 2026 | 16:14
  • 5464
  • 0
Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

Марсилия проявява интерес към защитник на Реал Мадрид

  • 27 юли 2026 | 15:46
  • 953
  • 1
Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

Байерн си осигури за постоянно сенегалски национал, Галатасарай отрече безумен слух за Мусиала

  • 27 юли 2026 | 15:15
  • 1519
  • 0
Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

Куп имена са опции пред Италия след фиаското с Пирло

  • 27 юли 2026 | 15:09
  • 4477
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:1 Лудогорец, Текпетей се разписа

Дунав 0:1 Лудогорец, Текпетей се разписа

  • 27 юли 2026 | 19:19
  • 6623
  • 23
Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

  • 27 юли 2026 | 18:15
  • 4170
  • 5
Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

Веласкес с предупреждение към Левски: Не се подвеждайте!

  • 27 юли 2026 | 16:18
  • 18391
  • 30
Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

Рокадите в ЦСКА са факт! Вальо Илиев стана шеф, а Бойко Величков зае друг пост

  • 27 юли 2026 | 12:52
  • 30541
  • 131
Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

Иванов обяви новия шеф на съдиите и обясни за Лудогорец, Левски и ЦСКА също няма да плащат при успех в Европа

  • 27 юли 2026 | 10:16
  • 28015
  • 72
Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

Циркът в Италия е пълен: Пирло няма да бъде новият селекционер на "скуадра адзура"

  • 27 юли 2026 | 12:02
  • 19209
  • 35