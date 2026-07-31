Шчесни: Все още ме боли, че не спечелих титлата с Арсенал

Ветеранът на вратата на Барселона Войчех Шчесни призна, че "все още го боли" за пропуснатия шанс да спечели титлата във Висшата лига по време на престоя си в Арсенал. Шчесни, който е в Бирмингам за предсезонна подготовка с Барса, все пак е благодарен, че най-накрая е видял бившия си клуб да прекратява сушата за шампионска титла през сезон 2025-26.

"Страдах много по време на финала на Шампионската лига“, заяви Шчесни пред "Атлетик“, визирайки загубата на Арсенал с дузпи от Пари Сен Жермен на 30 май. „Но да спечелиш Висшата лига след 22 години... Това е голямо облекчение, защото го чаках много дълго време и съм много щастлив, че изградиха проект, който вероятно е един от най-добрите клубове в Европа.“

Шчесни се присъедини към „артилеристите“ като тийнейджър през 2006 г. и записа 181 мача за тях в рамките на 10-годишния си престой в клуба. През сезон 2013-14 Арсенал беше начело в класирането по-дълго от всеки друг отбор, но се срина и излезе от надпреварата в края на март. През същата кампания Шчесни подели наградата „Златна ръкавица“ с Петър Чех.

In September 2024, Wojciech Szczesny thought his football career was over. Now he is heading into his third year with Barcelona, having won two La Liga titles since his arrival.



He spoke to @Laia_Cervello about:



⚽️ His decision to return to football

🔴 The difficulty of being… pic.twitter.com/2rFd8df7as — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026

"Когато бях там, имахме един сезон, в който бяхме на върха на лигата много дълго време, но накрая загубихме. Чувствах, че сме най-добрият отбор в лигата. Но бяхме много млад, неопитен отбор и накрая, когато имаше най-голямо значение, не ни достигна. Все още ме боли, защото това е единственият трофей, който не съм печелил в професионалния футбол, а бих искал... да спечеля Висшата лига с Арсенал. Все още ме гложди отвътре, но като фен съм много щастлив от случилото се тази година", спомня си вратарят.

"Арсенал е мястото, където сбъднах мечтата си. Емоционално, това е максимумът, който вярвам, че някой може да постигне: да играеш за клуба на мечтите си. Аз постигнах тази мечта. Това е върхът в кариерата ти. Красива история, въпреки че спечелих само три трофея с Арсенал: две Купи на ФА и един "Къмюнити Шийлд". Това вероятно винаги ще бъде най-красивата част от кариерата ми. Тази, изпълнена с най-много страст. Беше и началото на кариерата ми. Бях много гладен, много решен да покажа на хората, че принадлежа на това ниво", сподели той.

Шчесни се оттегли от футбола през август 2024 г. след дълъг период в Ювентус, но подписа с испанския гранд два месеца по-късно, след като титулярният вратар Марк-Андре тер Стеген получи контузия, която сложи край на сезона му.

Wojciech Szczesny on his smoking addiction: “It might not seem the most professional thing in the world, but I am who I am. People know that I have one addiction that I cannot get rid of & I think even that feels authentic to them.”



“I would imagine that a lot of players have… pic.twitter.com/daKBmGqtfD — afcstuff (@afcstuff) July 31, 2026

"Когато спрях, не исках повече да играя футбол. Някак си се бях отчуждил от футбола. Вече не ми доставяше удоволствие да играя. Не ми беше приятно да ставам за тренировка. Имах още една година от договора си с Ювентус, която в един момент те не можеха да си позволят. Решихме да се разделим, а аз не бях готов за никакво предизвикателство. Не исках да сменям държави, да се местя в други клубове, да търся нови училища за децата и да намирам ново място. Беше лесно решение (да се оттегля) за мен и семейството. Когато стигнеш до определен етап в живота си, семейството всъщност е преди футбола. Сега изживявам един от най-добрите периоди в кариерата си и се наслаждавам на всяка минута", откровен бе полякът.

Шченсни говор и за зависимостта си да пуши: "Никога не съм претендирал, че съм перфектен човек. Може не изглежда професионално, но аз съм такъв, какъвто съм. Хората знаят, че имам зависимост, от която не мога да се отърва. Хората могат да ме последват, защото говоря открито за това. Не бих посъветвал абсолютно никого да започне да пуши. Намирам това за ужасно и всеки трябва да го избягва. Това е една от сбалостите ми, признавам си".

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