Лапорта е със здравословен проблем, няма да пътува да гледа Барселона в Англия

Президентът на Барселона Жоан Лапорта съобщи днес, че е получил аритмия, но лекарите са успели да овладеят състоянието му. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Лапорта увери, че всичко вече е под контрол и изказа своята благодарност към медицинските специалисти от болницата в града.
Аритмията е състояние, при което сърцето бие твърде бързо, твърде бавно или с неравномерен ритъм. Основните видове включват тахикардия (учестен пулс), брадикардия (забавен пулс) и предсърдно мъждене (нередовен пулс). Именно поради тази здравословна причина президентът на Барселона няма да може да пътува до Англия. Каталунците вече пристигнаха на Острова на предсезонна подготовка и в петък ще играят приятелски мач срещу Бирмингам.
„Всичко мина добре!!! Аритмията ми беше овладяна!!! Сърцето ми отново бие ритмично!!!“, написа Жоан Лапорта. По този начин президентът на испанските шампиони пожела лично да обяви, че е имал здравословен проблем, който вече е под контрол. Той също така използва възможността да изрази своята признателност към медицинските работници.
„Много съм благодарен на страхотните лекари, медицински сестри и целия медицински персонал на болницата в Барселона, ръководени от д-р Жорди Мориляс. Свършиха отлична работа. Освен тяхната мъдрост и големи познания, човешкото им отношение е добросърдечно, разбиращо, изпълнено с търпение и обич, което е достойно за медицината и Хипократовата клетва.
Още едно доказателство, че в Барселона и в Каталуния също вършим много добра работа с най-високо качество. Много се гордея и с медицинските служби на Барса, начело с д-р Шавиер Корбея, и с моя началник на кабинета Манана Гиоргадзе, които координираха всичко с голяма ефективност.
Благодаря и на д-р Валенти Фустер и целия му екип от „Маунт Синай“ за добрите съвети, които ми дадоха спокойствие, както и на д-р Бругада, че ми препоръча процедурата за овладяване на аритмията. Накрая искам да благодаря за цялата подкрепа и съпричастност на моите деца, братя, роднини и приятели. Благодаря на всички, никога по-уместно казано, от сърце.“
Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла
При отсъствието на Лапорта, вицепрезидентът на Барселона Рафа Юсте ще бъде най-високопоставеният представител на клуба, който ще пътува с отбора за Англия. Очаква се към него да се присъедини и спортният директор Деко.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google