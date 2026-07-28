Лапорта е със здравословен проблем, няма да пътува да гледа Барселона в Англия

Президентът на Барселона Жоан Лапорта съобщи днес, че е получил аритмия, но лекарите са успели да овладеят състоянието му. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Лапорта увери, че всичко вече е под контрол и изказа своята благодарност към медицинските специалисти от болницата в града.

Аритмията е състояние, при което сърцето бие твърде бързо, твърде бавно или с неравномерен ритъм. Основните видове включват тахикардия (учестен пулс), брадикардия (забавен пулс) и предсърдно мъждене (нередовен пулс). Именно поради тази здравословна причина президентът на Барселона няма да може да пътува до Англия. Каталунците вече пристигнаха на Острова на предсезонна подготовка и в петък ще играят приятелски мач срещу Бирмингам.

🚨🚨 OFFICIAL: President Laporta has released a statement confirming he was in the hospital, but has now been discharged.



"Everything went well!!! They reversed my arrhythmia!!! My heart is beating rhythmically again!!!!



I am extremely grateful to the excellent doctors, nurses… pic.twitter.com/mOhNqUHLgq — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 28, 2026

„Всичко мина добре!!! Аритмията ми беше овладяна!!! Сърцето ми отново бие ритмично!!!“, написа Жоан Лапорта. По този начин президентът на испанските шампиони пожела лично да обяви, че е имал здравословен проблем, който вече е под контрол. Той също така използва възможността да изрази своята признателност към медицинските работници.

„Много съм благодарен на страхотните лекари, медицински сестри и целия медицински персонал на болницата в Барселона, ръководени от д-р Жорди Мориляс. Свършиха отлична работа. Освен тяхната мъдрост и големи познания, човешкото им отношение е добросърдечно, разбиращо, изпълнено с търпение и обич, което е достойно за медицината и Хипократовата клетва.

Laporta no viajará finalmente a St. George's para recuperarse de una arritmia



✍️ @jbatalla7 https://t.co/PqsHWQK89R — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 28, 2026

Още едно доказателство, че в Барселона и в Каталуния също вършим много добра работа с най-високо качество. Много се гордея и с медицинските служби на Барса, начело с д-р Шавиер Корбея, и с моя началник на кабинета Манана Гиоргадзе, които координираха всичко с голяма ефективност.

Благодаря и на д-р Валенти Фустер и целия му екип от „Маунт Синай“ за добрите съвети, които ми дадоха спокойствие, както и на д-р Бругада, че ми препоръча процедурата за овладяване на аритмията. Накрая искам да благодаря за цялата подкрепа и съпричастност на моите деца, братя, роднини и приятели. Благодаря на всички, никога по-уместно казано, от сърце.“

Лапорта е горд от приноса на футболистите на Барса за световната титла

При отсъствието на Лапорта, вицепрезидентът на Барселона Рафа Юсте ще бъде най-високопоставеният представител на клуба, който ще пътува с отбора за Англия. Очаква се към него да се присъедини и спортният директор Деко.

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