ПСЖ изпрати предложения до Аякс и Парма, Барселона също чака оферта

От Пари Сен Жермен са изпратили официални оферти за две от трансферните си цели, съобщава Фабрицио Романо. Става въпрос за крилото на Аякс Мика Годс и вратаря на Парма Зион Сузуки.
Предложението до амстердамския гранд за неговия голмайстор е на обща стойност от около 45 млн. евро, което обаче е по-малко от поставената цена на белгийския национал от 60 млн. За сметка на това, парижани вече са се договорили за личните условия на 21-годишния Годс.
Междувременно, европейският клубен първенец е предложил общо 33 млн. евро за титулярния страж на Парма. Така за момента те изпреварват конкурента за подписа на Сузуки Ювентус, като също така са представили своя проект на самия японски национал. Както е известно, клубът има намерението да се раздели с един от настоящите си вратари - Люка Шевалие.
От “Скай Спорт Италия” пък твърдят, че в Барселона очакват офертата на ПСЖ за нападателя Феран Торес, който е в преговори с френския шампион. Според “Спорт” каталунците искат да получат поне 55 млн. евро за национала на Испания, който вкара шампионското попадение във финала на Мондиал 2026.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google