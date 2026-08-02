ПСЖ изпрати предложения до Аякс и Парма, Барселона също чака оферта

От Пари Сен Жермен са изпратили официални оферти за две от трансферните си цели, съобщава Фабрицио Романо. Става въпрос за крилото на Аякс Мика Годс и вратаря на Парма Зион Сузуки.

Предложението до амстердамския гранд за неговия голмайстор е на обща стойност от около 45 млн. евро, което обаче е по-малко от поставената цена на белгийския национал от 60 млн. За сметка на това, парижани вече са се договорили за личните условия на 21-годишния Годс.

🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain send official bid over €40m to Ajax for Mika Godts.



Negotiations moving fast as package around €45m is on the table for the Belgian winger, close to Ajax initial €60m valuation.



Mika Godts said yes to PSG and personal terms are agreed. 🇧🇪 pic.twitter.com/1j8sHCkGXB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

Междувременно, европейският клубен първенец е предложил общо 33 млн. евро за титулярния страж на Парма. Така за момента те изпреварват конкурента за подписа на Сузуки Ювентус, като също така са представили своя проект на самия японски национал. Както е известно, клубът има намерението да се раздели с един от настоящите си вратари - Люка Шевалие.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain send €33m package bid to Parma for Japanese GK Zion Suzuki.



PSG now ahead of Juventus as official bid has been sent and Parma are ready to proceed.



PSG also presented their project to Suzuki, based on Chevalier’s future.



Deal on. 🇯🇵 pic.twitter.com/zhwH7dBlGl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

От “Скай Спорт Италия” пък твърдят, че в Барселона очакват офертата на ПСЖ за нападателя Феран Торес, който е в преговори с френския шампион. Според “Спорт” каталунците искат да получат поне 55 млн. евро за национала на Испания, който вкара шампионското попадение във финала на Мондиал 2026.

❗️Barça is ‘waiting’ for PSG to officially make an offer for Ferran Torres soon.



Official talks expected to start soon.



Luis Enrique has envisioned plans to fit Ferran alongside Kvaratskhelia and Dembele.



Via (🟡): @LucaBendoni [Sky Sport] pic.twitter.com/ohrw1RR1Op — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 2, 2026

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