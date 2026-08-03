Нюкасъл все още не казва “да” на Арсенал, Гимараеш се присъедини към съотборниците си

Разнопосочните информации за преговорите между Нюкасъл и Арсенал относно Бруно Гимараеш продължават. Въпреки че преди няколко дни излезе новина за постигнато принципно съгласие между двата отбора за сделка на стойност 77 милиона паунда плюс бонуси, днес журналистът Бен Джейкъбс информира, че ръководството на “свраките” е отхвърлило нова официална оферта от страна на английския шампион. Не се споменава какъв е размерът на предложението.

Марк Дъглас пък твърди, че това е било първото официално предложение на Нюкасъл, като той също не споменава в какъв размер е било то, но уточнява, че сумата е била значително по-малка от исканите от “свраките” над 80 милиона паунда. "Скай спортс" също излиза с ексклузивна новина за отхвърлена дебютна оферта с неуточнена стойност.

Междувременно Гимараеш днес е пристигнал в Ла Манга (Испания), където Нюкасъл е на подготвителен лагер. Бразилецът ще започне подготовка с отбора, докато чака двата двата клуба да стигнат до споразумение за трансфера му на “Емиратс”.

🚨 Newcastle United have turned down a new formal offer from Arsenal for Bruno Guimaraes as direct talks continue between the clubs.



Negotiations remained advanced despite denials with add-ons under discussion.



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/rLLc9VbT3K — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026

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