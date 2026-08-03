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Нюкасъл официално обяви трансфера на новия вратар

  • 3 авг 2026 | 12:00
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Нюкасъл официално обяви трансфера на новия вратар

Нюкасъл финализира трансфера на Лукаш Хорничек от Брага. “Свраките” ще платят освобождаващата клауза в договора на чешкия национал, която е в размер на 30 милиона евро (25.7 млн. паунда). Така 24-годишният Хорничек става петото ново попълнение на Нюкасъл за това лято след Евен Жауен, Базумана Туре, Шон Стюр и Аладжи Бамба. Договорът на чеха е за пет години, като се очаква през следващия сезон именно той да бъде титулярният вратар на “свраките”.

“Последните няколко дни бяха истинска емоционална въртележка за мен, още от първия ден, в който разбрах за трансфера. Сега съм много щастлив, че съм тук. Това е брилянтна възможност, от която съм много развълнуван. Още от първия момент, в който пристигнах тук, получих фантастично посрещане и наистина усетих топлината на клуба. Знам, че Нюкасъл е огромен футболен град, с 52 000 фенове на „Сейнт Джеймс Парк“, които създават невероятна атмосфера и дават импулс на отбора във всеки мач. Нямам търпение да играя пред тях”, заяви Хорничек.

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