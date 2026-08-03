Нюкасъл официално обяви трансфера на новия вратар

Нюкасъл финализира трансфера на Лукаш Хорничек от Брага. “Свраките” ще платят освобождаващата клауза в договора на чешкия национал, която е в размер на 30 милиона евро (25.7 млн. паунда). Така 24-годишният Хорничек става петото ново попълнение на Нюкасъл за това лято след Евен Жауен, Базумана Туре, Шон Стюр и Аладжи Бамба. Договорът на чеха е за пет години, като се очаква през следващия сезон именно той да бъде титулярният вратар на “свраките”.

“Последните няколко дни бяха истинска емоционална въртележка за мен, още от първия ден, в който разбрах за трансфера. Сега съм много щастлив, че съм тук. Това е брилянтна възможност, от която съм много развълнуван. Още от първия момент, в който пристигнах тук, получих фантастично посрещане и наистина усетих топлината на клуба. Знам, че Нюкасъл е огромен футболен град, с 52 000 фенове на „Сейнт Джеймс Парк“, които създават невероятна атмосфера и дават импулс на отбора във всеки мач. Нямам търпение да играя пред тях”, заяви Хорничек.

Newcastle United are delighted to announce the signing of Czech Republic international goalkeeper Lukáš Horníček from Portuguese side SC Braga.



The 24-year-old joins for an undisclosed fee and has penned a five-year-deal at St. James’ Park.



Welcome, Lukáš! 🖤🤍 pic.twitter.com/gj28pG74Yj — Newcastle United (@NUFC) August 3, 2026

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