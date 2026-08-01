Къде се изпариха амбициите на Нюкасъл

В края на 2024 година, няколко месеца преди най-високата точка в съвременната история на Нюкасъл, председателят на клуба Ясир Ал-Румайян изнесе реч пред Института „Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Рияд. Може спокойно да се каже, че загубата на Нюкасъл с 1:2 от Челси няколко дни по-рано не беше сред темите в дневния ред. Ал-Румайян говори за „безкрайните хоризонти“ и многобройните предизвикателства пред Саудитска Арабия и света. Той подчерта възможностите, които предлага изкуственият интелект, както и заплахата от климатичните промени.

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Най-впечатляващите му коментари засягаха промяната във фокуса на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF), чийто управител е от 2019 година. Той заяви, че през предходното десетилетие международните инвестиции са били основен приоритет за фонда, който е придобил дялове в компании като Walt Disney Company, Uber и Facebook, както и в Нюкасъл Юнайтед, но „сега сме по-съсредоточени върху вътрешната икономика“. По онова време думите му не получиха особено внимание на спортните страници. Те до голяма степен бяха забравени, след като Нюкасъл започна забележителна серия, която му донесе класиране за Шампионската лига и Купата на лигата – първия трофей на клуба от 1969 година. Изказването обаче със сигурност направи впечатление на някои хора в Тайнсайд.

Няколко седмици по-рано The Athletic публикува материал с оценка на първите три години от управлението на PIF в Нюкасъл. Крис Уо и Джордж Колкин подчертаха областите, в които е постигнат напредък, но имаше и едно изречение, което, погледнато назад, се набива на очи. Те споменаха, че някои хора в клуба са „обезпокоени, че приоритетите на Саудитска Арабия са се пренасочили към вътрешни инвестиции“, като допълниха, че съществува „разочарование от бавния темп на тяхната структура, основана на множество процеси“. Освен това PIF внезапно и драстично беше увеличил вниманието си към Саудитската професионална лига. Възможно ли беше тези два изключително амбициозни футболни проекта наистина да съществуват едновременно?

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За да повторим – това беше през 2024 година, много преди Александър Исак, Антъни Гордън, Сандро Тонали и Бруно Гимараеш да решат, че бъдещето им е другаде. Много преди болезнените откази на водещи трансферни цели през това лято – Йоан Манзамби и Виктор Муньос предпочетоха съответно Астън Вила и Ливърпул – и през миналото, когато Лиъм Делап и Жоао Педро избраха Челси, Матеус Куня, Брайън Мбемо и Бенямин Шешко предпочетоха Манчестър Юнайтед, а Юго Екитике – Ливърпул. Много преди натрупаното разочарование да изтощи старши треньора Еди Хау и да го накара да почувства, че е отвел клуба толкова далеч, колкото е могъл, преди раздялата му да бъде потвърдена в петък следобед.

Когато Нюкасъл назначи Хау през ноември 2021 година, месец след придобиването на клуба от консорциума, воден от PIF, изглеждаше, че той ще бъде архитектът на първата фаза от новата ера – изкачване от дъното на Премиър лийг и полагане на основите за това, което ще последва. След това – както почти неизменно се случва след придобиване от подобен мащаб – темпото на развитие щеше да бъде преценено като недостатъчно и втората фаза да бъде поверена на по-известен треньор, който да донесе успехите, изисквани от собствениците. Събитията се развиха по различен начин. Първоначалните очаквания след сделката за Нюкасъл, задвижван от богатството и амбициите на Саудитска Арабия, постепенно отстъпиха място на по-прозаичната действителност. Клубът беше ограничен не само от финансовите правила – което е неоспоримо, – но и от липсата на стабилност, фокус, визия и истински устрем от най-високото управленско равнище.

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Някои ще оспорят подобно твърдение. Те ще посочат драматичната промяна в инвестициите, търговските приходи и най-вече в настроението след мрачния, студен и изпълнен със застой период на управление на Майк Ашли. При него Нюкасъл изпадна два пъти и уверено се беше запътил към трето изпадане, преди PIF да пристигне и да назначи Хау, който първо спаси отбора, а впоследствие го изведе до много по-големи успехи. Всеки може да забележи разликата между Нюкасъл от ерата на PIF и останката от клуб, която фондът придоби през 2021 година след 14 години застой под ръководството на Ашли. Съществува обаче и отчетлива разлика между самоувереността непосредствено след придобиването – разговорите за „суперклуб“, ентусиазираните планове за стадиона и тренировъчната база и амбициите за участие в битката за всички големи трофеи и евентуалното им спечелване – и последните две години. През тях проектът сякаш започна да губи скорост и може би беше застрашен да се отклони от курса си още преди шокиращото решение на Исак миналото лято и последвалото отстъпление на терена.

Правилата за контрол на разходите представляват голяма част от историята. Същото важи и за факта, че утвърденият елит на Премиър лийг побърза да затегне тези разпоредби още по време на процеса по придобиването на Нюкасъл, като въведе много по-строг контрол върху търговските сделки със „свързани страни“. Неограничени разходи в мащаб, който обезсмисля конкуренцията – както направиха Челси и Манчестър Сити след придобиването им съответно от Роман Абрамович и шейх Мансур през първото десетилетие на века – просто не са възможни в епохата на финансовите регулации.

Постигнатият от Нюкасъл напредък обаче се основава до огромна степен върху решенията и основите, положени непосредствено след смяната на собствеността – назначаването на Хау и привличането на Киърън Трипиър, Бруно Гимараеш, Ник Поуп, Свен Ботман, Исак, Гордън, Тонали и Харви Барнс. Успеваемостта на клуба в тези първи четири трансферни прозореца изглежда още по-впечатляваща, когато се отчете, че именно тогава новите управленски режими често действат крайно непоследователно – особено когато са под сериозен натиск да изградят бързо силен отбор от трудна изходна позиция. Всеки, който разглеждаше напредъка на Нюкасъл около третата годишнина от придобиването – включително The Athletic, когато анализира развитието на клуба по този повод – стигаше до едни и същи заключения. Основите бяха положени и вече беше необходимо движението да продължи напред и нагоре – не само на терена, но и чрез разрастване на бизнеса, подобряване на селекцията, планиране на бъдещата смяна на ключови фигури и напредък по проектите за стадиона и тренировъчната база.

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В края на 2023 година Нюкасъл започна проучване за осъществимост, свързано със стадиона, което трябваше да установи дали „Сейнт Джеймсис Парк“ да бъде реконструиран, или да бъде изградено ново съоръжение. През август 2024 година главният оперативен директор Брад Милър заяви, че предстои да бъде публикуван доклад „относно следващите стъпки и посоката, която ще поемем“. През октомври 2024-та клубът представи резултатите – двете възможности се оценяваха внимателно – и обяви надежда да достигне до „етап на вземане на решение“ в началото на 2025 година. Вече се намираме във втората половина на 2026-а, а яснота все още няма.

Не е започнала и работата по нова тренировъчна база, която беше друг непосредствен приоритет след придобиването. През януари The Athletic разкри, че клубът най-накрая е определил място за нов модерен комплекс в Улсингтън, близо до международното летище на Нюкасъл, но отново бяха необходими години, за да се стигне дотам. Никой не си е представял, че когато базата на първия отбор в Бентън претърпя отдавна закъсняла реконструкция през 2022 година, тя ще трябва отново да бъде обновявана през 2026-а, без все още да е избрано дългосрочно решение.

Импулсът около женския отбор – друг широко рекламиран приоритет след сделката – също изглежда отслабна, след като през миналия сезон тимът завърши в средата на класирането във втората дивизия на Женската суперлига.

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В началото на 2023 година PIF проведе предварителни разговори за инвестиции в различни други европейски клубове, най-вече в белгийския КВ Остенде. Целта беше да се създаде модел с множество клубове, подобен на използвания от Red Bull, City Football Group, BlueCo и други компании. Този проект също все още не е стартирал.

Загубата на инерция отчасти може да бъде обяснена с нежелани сътресения – оттеглянето на изпълнителния директор Дарън Ийлс по здравословни причини и липсата на приемственост на стратегическо равнище след напускането на спортния директор Дан Ашуърт в посока Манчестър Юнайтед през 2024 година. При други обстоятелства кризата с Исак можеше да бъде овладяна по-спокойно и по-умело. Вместо това новият изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън и спортният директор Рос Уилсън пристигнаха едва след като хаотичният летен трансферен прозорец вече беше нанесъл своите щети. В някои отношения тук има и лош късмет, но беше трудно човек да се освободи от усещането за проект, оставен да се носи по течението. Хопкинсън и Уилсън внесоха нов фокус съответно върху по-широките клубни проекти и футболната стратегия. Толкова много от инициативите, за които сега се твърди, че са на етап разработване, обаче трябваше да бъдат приоритети още когато продължителният процес по придобиването най-накрая приключи преди почти пет години.

В този контекст изглежда забележително, че първата фаза от проекта на Нюкасъл се оказа толкова успешна. Подобно на Астън Вила, клубът сложи край на продължила десетилетия суша без трофей и два пъти се класира за Шампионската лига с бюджет, който би могъл да бъде определен като подходящ за Лига Европа (по мнение на The Athletic). Също като Вила, Нюкасъл изпита огромно разочарование от правилата, които го поставят в неизгодна конкурентна позиция спрямо утвърдения елит на Премиър лийг – нещо, което отново беше илюстрирано на трансферния пазар това лято.

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Тези правила обаче – или поне повечето от тях – съществуваха още когато PIF придоби клуба. Какъв тогава беше планът? Планът беше да се инвестира в клуба и да се ускори развитието му в различни направления – стадион, тренировъчна база, търговска дейност, привличане на футболисти и евентуално мрежа от клубове с общ собственик, на чийто връх да бъде Нюкасъл. Целта беше да се достигне равнище, при което набраната инерция сама да подхранва последващото развитие.

Планът беше изключително амбициозен. Възможностите за грешки през първата година бяха толкова малки, че отборът съвсем реално можеше да изпадне. Напредъкът непосредствено след придобиването – от последното място в Премиър лийг в края на 2021 година до четвърта позиция и класиране за Шампионската лига през следващия сезон – даде тласък и инерция на проекта и създаде сред привържениците усещането, че всичко е възможно.

През следващите дни клубът ще се опита да увери феновете, че това продължава да бъде така благодарение на новата дългосрочна визия и смелия подход, съсредоточен върху младите футболисти, под ръководството на високо ценения млад треньор Матиас Яйсле. Колкото и тъга да съпътства напускането на Хау, промяната беше необходима. Не би било приемливо Нюкасъл да започне новия сезон с треньор, който чувства, че няма какво повече да даде. Смелите заявления, които ще съпътстват назначаването на Яйсле – а може би и някаква отдавна закъсняла информация за стадиона в по-близко бъдеще – ще бъдат посрещнати с известна предпазливост в Тайнсайд.

Когато се върнем към думите на Ал-Румайян от края на 2024 година, към начина, по който те съвпадаха с усещанията на някои хора в клуба още тогава, и към развитието на събитията през последните две лета, трудно може да се избегне впечатлението, че проектът „Нюкасъл“ вече не е същият приоритет за него, за PIF и за Саудитска Арабия.

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Що се отнася до Нюкасъл, „безкрайните хоризонти“ на Саудитска Арабия в наши дни изглеждат малко по-тесни.

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Снимки: Gettyimages