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Нюкасъл ухажва Джорджо Скалвини

  • 3 авг 2026 | 04:55
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Нюкасъл ухажва Джорджо Скалвини

Нюкасъл е отправил запитване към агентите, представляващи 22-годишния защитник на Аталанта и националния отбор на Италия Джорджо Скалвини. Според експерта на „Скай Спорт ИталияДжанлука Ди Марцио, „свраките“ са осъществили контакт с представителите на играча, но все още не и с настоящия му клуб.

Скалвини има договор с Аталанта за още две години, който изтича през лятото на 2028 г. Наскоро той смени своите агенти и се присъедини към Али Барат от „Епик Спортс“. Преди това той беше представляван от Тулио Тинти от „ТМП Сокър“.

Последните информации сочат, че Аталанта оценява Скалвини на около 40 милиона евро. Нюкасъл беше проявил интерес към италианския централен защитник и през миналото лято.

На 22-годишна възраст Скалвини вече е натрупал 137 официални мача на професионално ниво, включително 113 в Серия А. Той направи своя пробив в Аталанта на 17 години, а на 19 дебютира за мъжкия национален отбор на Италия.

Считан за един от най-големите таланти на Италия на поста централен защитник, прогресът на Скалвини претърпя сериозен удар, когато скъса кръстни връзки в последния ден от сезон 2023-24 на Серия А. Поради тази и други контузии след това, Скалвини бе ограничен до само шест участия в Серия А през сезон 2024-25 и 24 през сезон 2025-26.

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Снимки: Gettyimages

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