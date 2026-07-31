Нюкасъл потвърди раздялата с Еди Хау

Нюкасъл потвърди, че се разделя с Еди Хау. Старши треньорът на "свраките" напуска поста старши треньор след почти пет години начело на тима. Миналия сезон "свраките" завършиха на 12-о място във Висшата лига. Под ръководството на специалиста клубът успя да се класира на два пъти за Шампионската лига и спечели Купата на лигата през сезон 2024-25.

"След период на лични размишления реших, че сега е подходящият момент да се оттегля от ролята си“, заяви Хау. "След като в продължение на почти пет години влагах живота, сърцето и душата си в клуба с неотслабваща енергия, чувствам, че в най-добрия интерес както на мен, така и на клуба е да се оттегля, да презаредя и да си почина. Въпреки че беше изключително трудно да взема това решение, в сърцето си знам, че то е правилното. За мен беше привилегията на живота ми да бъда мениджър на Нюкасъл Юнайтед“, допълва той.

We can announce that Eddie Howe has informed the club of his decision to step down as head coach.



The club has accepted Eddie’s decision and would like to thank him for his extraordinary contribution. 🖤🤍 — Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026

От Нюкасъл съобщиха, че процесът по намиране на нов старши треньор е в напреднал етап. Германският наставник Матиас Яйсле е фаворит за позицията.

Заедно с Хау от "Сейнт Джеймсис Парк" си тръгват и неговите треньори Джейсън Тиндъл, Греъм Джоунс, Стивън Пърчис и Саймън Уедърстоун, както и ръководителят на отдела за физическа подготовка Дан Ходжис.

Хау пое отбора през ноември 2021 г. и го изведе до 11-о място в края на същия сезон. През 2022-23 г. „свраките“ се класираха за Шампионската лига, като повториха постижението и през 2024-25 г., когато спечелиха и първия си голям домашен трофей от 70 години насам.

Memories to last a lifetime. 🖤🤍 pic.twitter.com/kXffrrDSnS — Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026

През миналия сезон Нюкасъл достигна за първи път до елиминационната фаза на Шампионската лига, където отпадна от Барселона на осминафиналите. В същото време обаче отборът допусна 17 загуби в 38 мача от Висшата лига и не успя да си осигури участие в европейските турнири за следващия сезон.

"Имахме толкова много невероятни моменти. От борбата за оцеляване през първия ни сезон до многобройните незабравими вечери на „Сейнт Джеймсис Парк“ в Шампионската лига малко след това. Прогресът беше бърз. Всички се обединихме и се превърнахме в истинска сила. Това са спомени, които ще ценя до края на живота си“, допълни Хау.

Последният мач на Хау начело на тима беше предсезонната контрола в сряда, загубена с 1:4 от Бристол Сити на „Аштън Гейт“. Това лято „свраките“ се разделиха с двама ключови полузащитници – Сандро Тонали премина в Тотнъм, а Антъни Гордън – в Барселона. Арсенал пък е близо до привличането на капитана на "свраките" Бруно Гимараеш.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Newcastle United announce that Eddie Howe has left the football club after 5 years as manager.



🗣️ Howe: “After nearly five years of giving my life, heart and soul into the club with unrelenting energy, I feel that it is in the best interests of both myself… pic.twitter.com/asYtfUpLOL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 31, 2026

Миналото лято Нюкасъл похарчи около 240 милиона паунда за нови играчи, но Хау остана разочарован, когато проточилата се трансферна сага с Александър Исак завърши с преминаването на шведския нападател в Ливърпул срещу британски рекорд от 125 милиона паунда.

„Оставам изключително позитивен и ентусиазиран за бъдещето на Нюкасъл. Клубът е във фантастични ръце, с чудесен ръководен екип, и не се съмнявам, че заедно с този, който дойде да ме замести, те ще продължат да постигат успехи на терена“, каза Хау.

Изпълнителният директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън добави: „Еди и неговият щаб си тръгват с дълбоката благодарност и уважение на всички в Нюкасъл Юнайтед и с трайно място в историята на клуба. Макар и да сме разочаровани от напускането на Еди, оставаме безкрайно благодарни за всичко, което той направи за клуба.“

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