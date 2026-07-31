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Нюкасъл потвърди раздялата с Еди Хау

  • 31 юли 2026 | 19:33
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Нюкасъл потвърди, че се разделя с Еди Хау. Старши треньорът на "свраките" напуска поста старши треньор след почти пет години начело на тима. Миналия сезон "свраките" завършиха на 12-о място във Висшата лига. Под ръководството на специалиста клубът успя да се класира на два пъти за Шампионската лига и спечели Купата на лигата през сезон 2024-25.

"След период на лични размишления реших, че сега е подходящият момент да се оттегля от ролята си“, заяви Хау. "След като в продължение на почти пет години влагах живота, сърцето и душата си в клуба с неотслабваща енергия, чувствам, че в най-добрия интерес както на мен, така и на клуба е да се оттегля, да презаредя и да си почина. Въпреки че беше изключително трудно да взема това решение, в сърцето си знам, че то е правилното. За мен беше привилегията на живота ми да бъда мениджър на Нюкасъл Юнайтед“, допълва той.

От Нюкасъл съобщиха, че процесът по намиране на нов старши треньор е в напреднал етап. Германският наставник Матиас Яйсле е фаворит за позицията.

Заедно с Хау от "Сейнт Джеймсис Парк" си тръгват и неговите треньори Джейсън Тиндъл, Греъм Джоунс, Стивън Пърчис и Саймън Уедърстоун, както и ръководителят на отдела за физическа подготовка Дан Ходжис.

Хау пое отбора през ноември 2021 г. и го изведе до 11-о място в края на същия сезон. През 2022-23 г. „свраките“ се класираха за Шампионската лига, като повториха постижението и през 2024-25 г., когато спечелиха и първия си голям домашен трофей от 70 години насам.

През миналия сезон Нюкасъл достигна за първи път до елиминационната фаза на Шампионската лига, където отпадна от Барселона на осминафиналите. В същото време обаче отборът допусна 17 загуби в 38 мача от Висшата лига и не успя да си осигури участие в европейските турнири за следващия сезон.

"Имахме толкова много невероятни моменти. От борбата за оцеляване през първия ни сезон до многобройните незабравими вечери на „Сейнт Джеймсис Парк“ в Шампионската лига малко след това. Прогресът беше бърз. Всички се обединихме и се превърнахме в истинска сила. Това са спомени, които ще ценя до края на живота си“, допълни Хау.

Последният мач на Хау начело на тима беше предсезонната контрола в сряда, загубена с 1:4 от Бристол Сити на „Аштън Гейт“. Това лято „свраките“ се разделиха с двама ключови полузащитници – Сандро Тонали премина в Тотнъм, а Антъни Гордън – в Барселона. Арсенал пък е близо до привличането на капитана на "свраките" Бруно Гимараеш.

Миналото лято Нюкасъл похарчи около 240 милиона паунда за нови играчи, но Хау остана разочарован, когато проточилата се трансферна сага с Александър Исак завърши с преминаването на шведския нападател в Ливърпул срещу британски рекорд от 125 милиона паунда.

„Оставам изключително позитивен и ентусиазиран за бъдещето на Нюкасъл. Клубът е във фантастични ръце, с чудесен ръководен екип, и не се съмнявам, че заедно с този, който дойде да ме замести, те ще продължат да постигат успехи на терена“, каза Хау.

Изпълнителният директор на Нюкасъл Дейвид Хопкинсън добави: „Еди и неговият щаб си тръгват с дълбоката благодарност и уважение на всички в Нюкасъл Юнайтед и с трайно място в историята на клуба. Макар и да сме разочаровани от напускането на Еди, оставаме безкрайно благодарни за всичко, което той направи за клуба.“

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