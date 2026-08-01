Нюкасъл извади 30 милиона за вратар от Португалия

От Нюкасъл уредиха привличането на вратаря на Брага Лукаш Хорничек, като ще платят откупната му клауза в размер на 30 млн. евро, съобщава “Скай Спортс”. Клубът също така се е договорил с 24-годишния играч за личните му условия.

Хорничек пристигна в Брага през 2019 година, когато все още беше юноша. Той стана част от първия състав на португалския клуб през сезон 2023/24, като за него е записал общо 88 мача със 78 допуснати гола и 37 сухи мрежи. Освен това от миналата есен стражът е част от националния отбор на Чехия. Той дебютира в контролата с Косово (2:1) в края на май, но беше резерва и в трите мача на тима на Мондиал 2026.

🚨 Newcastle United have an agreement in principle with Braga for goalkeeper Lukas Hornicek.

💰 Newcastle have agreed to activate his £25.7m (€30m) release clause, and are now discussing payment terms with the Portuguese club.

🇨🇿 The 24-year-old Czech has been given permission… pic.twitter.com/0ZNVGDbLPY — Keith Downie (@SkySports_Keith) July 31, 2026

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