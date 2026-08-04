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Чаби Алонсо признава: Реал Мадрид ми остави белег

  • 4 авг 2026 | 00:56
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Чаби Алонсо признава: Реал Мадрид ми остави белег

За Чаби Алонсо престоят в Реал Мадрид беше кратък, само половин година, и болезнен, след като си тръгна през задната врата в началото на годината. Но не страда дълго. След още половин година извън игра, той подписа с Челси и сега се готви за дебюта си в Премиър лийг - третото първенство, в което ще тренира след Ла Лига и Бундеслигата.

Поглеждайки назад, той призна, че периодът му в Реал не е останал без последствия. „За щастие, не останах с много белези в кариерата си. Имам един, но той зараства. Сега, когато приключи, съм много мотивиран и решен да се насладя на този нов етап, както го правех, когато започнах в Мадрид“, призна треньорът в интервю за изданието „Атлетик“.

Чаби призна, че макар и болезнен, опитът му в Реал Мадрид е послужил като ценна възможност да се учи. „Поглеждайки назад, се фокусирам върху положителните аспекти и анализирам какво не е проработило.

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Бях много самокритичен, мислейки какво можех да направя по-добре, защото нещата не се развиха според очакванията ми“, заяви той: „Учиш се от разочарованията, от нещата, които не са вървели по план, и се опитваш да се убедиш, че бъдещето винаги ще донесе по-добри неща“.

Алонсо твърди, че и половингодишната пауза му е била много полезна. „От съществено значение е да предаваш тази страст и ентусиазъм за играта във всяка тренировка. Използвах това време основно за себе си... Откъснах се и не гледах много футбол“, заяви той.

Челси? Това, което убеди Алонсо да подпише със „сините“, беше значителното пространство за растеж, което той идентифицира в предложения проект. „Това е отбор, който игра много добре напоследък, а ситуацията не беше толкова лоша, колкото изглеждаше в края на миналия сезон.

Има голям потенциал за подобрение и ще видим колко време ще ни отнеме да го постигнем“, обясни той, признавайки накрая, че факторите, които са наклонили везните в решението му, „бяха комбинация между сърцето, ума и собствените инстинкти“.

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Снимки: Gettyimages

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