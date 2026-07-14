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Чаби Алонсо посочи кой ще бъде капитан

  • 14 юли 2026 | 12:35
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Десният бек на Челси и Англия Рийс Джеймс ще продължи да бъде първи капитан на лондончани и при новия мениджър на отбора Чаби Алонсо. Испанецът потвърди това пред "Скай спортс".

Джеймс е кадър на академията на Челси, а капитанската лента му беше връчена през август 2023. Оттогава той пропусна доста мачове заради поредица мускулни контузии, но през миналия сезон изигра 39 срещи във всички турнири и си осигури място в състава на Томас Тухел за Световното първенство.

"Той може да прави всичко. Може да атакува отвътре и отвън, може да прави асистенции, добър е при изпълнението на статични положения и има синя ДНК, което е много важно. Опитваме се предадем това на целия отбор и на новите играчи. Той ще бъде капитанът", заяви Алонсо, който добави, че Николас Джаксън, който през миналия сезон играе под наем в Байерн (Мюнхен), се завръща и ще вземе участие в предсезонното турне в Азия.

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