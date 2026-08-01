Десет от Тотнъм удариха Челси с гол в края

Тотнъм спечели лондонско дерби, което се игра пред над 80 000 зрители в Сидни, Австралия. “Шпорите” победиха с 2:1 в предсезонна контрола, въпреки че играха голяма част от второто полувреме с човек по-малко. Кевин Дансо, който влезе в игра на почивката, получи червен картон в 48-ата минута. Двата отбора си размениха по един гол през първата част, след като Сандро Тонали и Естевао се разписаха. Победното попадение бе дело на Ричарлисон в 91-ата минута.

20-годишният Арчи Грей изведе Тотнъм с капитанската лента. Новото попълнение Матеуш Фернандеш не беше в групата, както и Джеймс Мадисън. но в тима бяха пристигналите през лятото Тонали, Робъртсън и Ван Хеке. Чаби Алонсо пък заложи на повечето си основни играчи, които са на негово разположение и като титуляри започнаха Коул Палмър и Жоао Педро.

Tottenham beat Chelsea in Sydney! 🔥



Richarlison tapped home in the last minute to give Roberto De Zerbi’s side victory after Estevao’s header cancelled out Sandro Tonali’s strike in the first half ⚪️ pic.twitter.com/NZolmiMnNT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 1, 2026

След предпазливо начало напрежението се увеличи след едно закъсняло влизане на Конър Галахър срещу Есуго, което предизвика спорове между играчите на двата отбора. В 17-ата минута Тонали отбеляза първия си гол с екипа на “шпорите”. Той получи топката от Соломон и стреля от дистанция, а топката се отклони в Колуил и не остави шансове на вратаря. Челси обаче отговори много бързо и четири минути по-късно изравни. Бергвал загуби топката, което позволи на Палмър да изведе Гитънс по лявото крило. Той центрира към далечната греда и Естевао се разписа след удар с глава.

Срещата бе равностойна с положения пред двете врати. Тел стреля над вратата от добра позиция, а Жоао Педро пропусна възможност за Челси. Към края на полувремето темпото спадна. Малко след почивката влезлият три минути по-рано Кевин Дансо бе изгонен. Той събори Жоао Педро, който се откъсваше сам срещу вратаря. С човек повече тимът на Чаби Алонсо имаше предимство и за определен период натисна. Кински направи отлично спасяване след удар на Естевао.

🚨 Richarlison scores at stoppage times !!!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 1-2 Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/upzwYdDmas — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 1, 2026

Постепенно двубоят отново влезе в тренировъчен ритъм. Към края обаче Тотнъм създаде по-добри възможности. В 84-ата минута Рио Риерематен направи отличен пробив и стреля, а топката се удари в гредата. Челси търсеше победата, но съперникът успяваше да се справя с атаките му. В добавеното време Джейми Донли стреля от дистанция, топката се удари в гредата и отиде при Ричарлисон, който я прати в мрежата.

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Снимки: Imago