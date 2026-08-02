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Челси взе аржентински национал за заместник на Кукурея

  • 2 авг 2026 | 20:48
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От Челси официално обявиха привличането на 22-годишния Валентин Барко, който пристига от клубния “сателит” Страсбург за предполагаемата сума от около 40 млн. евро. Договорът на играча пък е за цели седем сезона, като той е деветото ново попълнение на лондончани през това лято.

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Основната позиция на Барко е в центъра на халфовата линия, но той умее да действа и по левия фланг, поради което е смятан за заместник на продадения в Реал Мадрид Марк Кукурея. Националът на Аржентина прекара година и половина в Страстбург, който плати 10 млн. евро за нвего на Брайтън. През това време той изигра общо 58 мача с 3 гола и 11 асистенции за френския клуб.

Барко участва на Мондиал 2026, записвайки само един мач за “Албиселесте”, и то като резерва. Въпреки това той привлече вниманието върху себе си след края на полуфинала с Англия (2:1), когато получи шамар по тила от съперниковата звезда Джуд Белингам.

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