Челси взе аржентински национал за заместник на Кукурея

От Челси официално обявиха привличането на 22-годишния Валентин Барко, който пристига от клубния “сателит” Страсбург за предполагаемата сума от около 40 млн. евро. Договорът на играча пък е за цели седем сезона, като той е деветото ново попълнение на лондончани през това лято.

Джуд Белингам удари шамар на аржентинска резерва след загубата на полуфинала

Основната позиция на Барко е в центъра на халфовата линия, но той умее да действа и по левия фланг, поради което е смятан за заместник на продадения в Реал Мадрид Марк Кукурея. Националът на Аржентина прекара година и половина в Страстбург, който плати 10 млн. евро за нвего на Брайтън. През това време той изигра общо 58 мача с 3 гола и 11 асистенции за френския клуб.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.



Welcome to Chelsea, Valentin! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026

Барко участва на Мондиал 2026, записвайки само един мач за “Албиселесте”, и то като резерва. Въпреки това той привлече вниманието върху себе си след края на полуфинала с Англия (2:1), когато получи шамар по тила от съперниковата звезда Джуд Белингам.

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