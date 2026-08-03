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  3. Бивш капитан на Ливърпул е десетото ново попълнение на Челси

Бивш капитан на Ливърпул е десетото ново попълнение на Челси

  • 3 авг 2026 | 18:32
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От Челси се похвалиха със своето десето ново попълнение през това лято, а именно опитният халф Джордан Хендерсън, който подписа с клуба за две години.

Английският национал прекара последната кампания в Брентфорд, но разтрогна договора си с “пчеличките”, за да може да премине при “сините” като свободен агент. В предишния си клуб 36-годишният ветеран изигра общо 34 мача с 1 гол и 3 асистенции. Юношата на Съндърланд обаче има най-много двубои с Ливърпул, където дори беше капитан. С екипа на мърсисайдци Хендерсън записа 492 срещи с 33 попадения и 58 асистенции между 2011 и 2023 година, спечелвайки 8 трофея. Преди да се завърне в Премиър лийг той изкара периоди в Ал-Етифак и Аякс. За националния отбор на Англия пък има 90 мача с 3 гола и 11 асистенции.

“Предвид мащаба на клуба, мениджъра, към когото изпитвам голямо възхищение, и качеството на играчите, това беше огромна възможност, която не можех да откажа. Също така бях толкова впечатлен от това колко много собствениците искат Челси да е успешен и да се движи в правилната посока. За мен важното е да давам всичко от себе си всеки ден на терена и извън него, както и да помагам на играчите около мен и на тима възможно най-много. Много съм развълнуван да стартирам”, сподели Хендерсън пред клубния сайт.

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