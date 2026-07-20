Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА стартира новия сезон в efbet Лига с тежко гостуване на Славия - на живо от стадиона в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Чаби Алонсо засипа с комплименти Коул Палмър, посочи го като един от лидерите на тима

Чаби Алонсо засипа с комплименти Коул Палмър, посочи го като един от лидерите на тима

  • 20 юли 2026 | 17:47
  • 486
  • 0
Чаби Алонсо засипа с комплименти Коул Палмър, посочи го като един от лидерите на тима

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо определи Коул Палмър като специален играч и именно той трябва да бъде ключовите футболисти в проекта, който тепърва ще бъде изграждан под ръководството на бившия наставник на Реал Мадрид. Халфът е една от звездите на “сините”, но последната му кампания бе изпълнена с травми и непостоянни представяния, което в крайна сметка коства мястото на полузащитника в състава на Томас Тухел за Световното първенство. Въпреки това Алонсо демонстрира доверието си към Коул Палмър. Днес при лондончани медицински прегледи премина друг английски национал - Морган Роджърс, като именно двамата с Палмър се очаква да заемат двете ключови позиции зад гърба на нападателя в схемата на Чаби Алонсо 3-4-3 твърдят специалистите.

Морган Роджърс пристигна за прегледи преди рекордния си трансфер
Морган Роджърс пристигна за прегледи преди рекордния си трансфер

“Вече имахме няколко тренировки заедно и от първия ден можеш да видиш, че той е специален талант. Веднага се виждат неговите качества, начинът му на игра и способността му да взима правилните решения, когато е необходимо. Щастлив съм, че се присъедини към отбора в добро настроение и с правилната настройка да направим един страхотен сезон. Очаквам с нетърпение да извлечем най-доброто от него. За да можем да изградим силен отбор с правилната стабилност, то се нуждаем от лидери и именно Коул трябва да бъде един от тези футболисти в офанзивен план”, заяви Чаби Алонсо.

Наставникът вече дебютира начело на Челси с успех 3:1 над Кроули Таун в закрита проверка.

Челси започна официални преговори и за френски национал
Челси започна официални преговори и за френски национал
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Краят на чудесата

Краят на чудесата

  • 20 юли 2026 | 15:36
  • 5856
  • 7
За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

  • 20 юли 2026 | 15:12
  • 1668
  • 0
Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

  • 20 юли 2026 | 14:52
  • 5608
  • 6
Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

  • 20 юли 2026 | 14:39
  • 2107
  • 1
Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

  • 20 юли 2026 | 14:38
  • 2868
  • 2
От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

  • 20 юли 2026 | 14:18
  • 2703
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

  • 20 юли 2026 | 18:11
  • 5273
  • 2
Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 43224
  • 67
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 30375
  • 31
Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

  • 20 юли 2026 | 16:25
  • 4282
  • 16
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 1323
  • 1
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 14609
  • 5