Чаби Алонсо засипа с комплименти Коул Палмър, посочи го като един от лидерите на тима

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо определи Коул Палмър като специален играч и именно той трябва да бъде ключовите футболисти в проекта, който тепърва ще бъде изграждан под ръководството на бившия наставник на Реал Мадрид. Халфът е една от звездите на “сините”, но последната му кампания бе изпълнена с травми и непостоянни представяния, което в крайна сметка коства мястото на полузащитника в състава на Томас Тухел за Световното първенство. Въпреки това Алонсо демонстрира доверието си към Коул Палмър. Днес при лондончани медицински прегледи премина друг английски национал - Морган Роджърс, като именно двамата с Палмър се очаква да заемат двете ключови позиции зад гърба на нападателя в схемата на Чаби Алонсо 3-4-3 твърдят специалистите.

Морган Роджърс пристигна за прегледи преди рекордния си трансфер

“Вече имахме няколко тренировки заедно и от първия ден можеш да видиш, че той е специален талант. Веднага се виждат неговите качества, начинът му на игра и способността му да взима правилните решения, когато е необходимо. Щастлив съм, че се присъедини към отбора в добро настроение и с правилната настройка да направим един страхотен сезон. Очаквам с нетърпение да извлечем най-доброто от него. За да можем да изградим силен отбор с правилната стабилност, то се нуждаем от лидери и именно Коул трябва да бъде един от тези футболисти в офанзивен план”, заяви Чаби Алонсо.

Наставникът вече дебютира начело на Челси с успех 3:1 над Кроули Таун в закрита проверка.

Челси започна официални преговори и за френски национал

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages