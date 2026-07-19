Чаби Алонсо стартира с победа в Челси

Чаби Алонсо записа победа в първия си неофициален мач начело на Челси. В събота „сините“ надделяха в приятелска среща при закрити врата срещу отбора от Лига Две Кроули Таун.

Според информация на „Дейли Мейл" резултатът е бил 3:1 в полза на клуба от Висшата лига, а голмайстори са били Джейми Гитънс, Лиъм Делап и Емануел Емега.

Наличните футболисти са играли по 45 минути, след като предсезонната подготовка под ръководството на Алонсо започна в базата Кобъм миналия четвъртък, 9 юли.

В контролата са взели участие и представители на академията, като няколко младежи са се включили в тренировките на първия отбор от началото на подготовката за сезон 2026-27.

Докато Челси все още очаква завръщането на няколко звезди след Световното първенство и последвалите ги почивки, играчи като Коул Палмър и Жоао Педро вече тренират в Кобъм.

23-годишният Емега пристигна от Страсбург с предварително споразумение това лято, така че неофициално това е първият му гол за Челси.

Джейми Гитънс пропусна втората половина на миналия сезон от януари насам поради контузия в подколянното сухожилие. 23-годишният Делап пък е амбициран да се докаже в Челси през новия сезон след трудностите, които изпита след трансфера си от Ипсуич Таун.

Челси има насрочена още една приятелска среща при закрити врата този четвъртък срещу клуба от Лига Едно Бромли.

Турнето на лондончани ще премине през Сидни (за приятелски мачове срещу Уестърн Сидни Уондърърс на 28 юли и Тотнъм Хотспър на 1 август) през Хонконг (Ювентус, 5 август) и Джакарта (Милан, 8 август) до Малайзия (Джохор Дарул Тазим, 9 август).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages