Чаби Алонсо: Времето ще покаже дали ще изградим шампионски отбор, но клубът има огромен потенциал

Чаби Алонсо е оптимистично настроен за първия сезон на Челси под негово ръководство. Днес испанецът даде дебютната си пресконференция като мениджър на лондончани и заяви, че е ентусиазиран, че ще работи в най-силното първенство в света. Според него трябва да се вземат някои важни решения и да се изгради такъв манталитет, с който да се реализира големия потенциал.

"Искам да се наслаждавам. Искам да бъда част от този клуб, да работя заедно със спортния директор, играчите и персонала. Това е клуб с голям потенциал, трябва да вземем важни, правилни решения. Вече има много солидна основа и трябва да я използваме, за да продължим да изграждаме този манталитет, за да бъдем конкурентоспособни на терена.

Със сигурност една от целите е да се завърнем в Европа, но за да го постигнем, трябва да постигнем много правилни неща. Част от процеса е как искаме да играем и да подхождаме към всеки мач. Това е моята работа.

Дали ще получа нужното време да изградя шампионски отбор? Времето ще покаже, но ние имаме амбицията да печелим много мачове. Трябва да вземем важни решения, да изградим силни принципи, силен манталитет и култура в клуба. Времето ще покаже, няма да казвам какво ще се случи през май, тъй като е твърде рано за това. Настроен съм оптимистично и вярвам, че ще имаме страхотен сезон. Отборът е добър и е ясно къде искаме да подсилим позициите. Работим много съгласувано и това е правилният начин.

"A club with great potential, we need to make important decisions" 🔵



Xabi Alonso reflects on his first week at Chelsea and praises the 'mentality' around the club 💪 pic.twitter.com/vmVw179rOI — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2026

Висшата лига е най-оспорваното първенство в света в момента. Предизвикателство е да дойда тук. Наистина съм развълнуван да го приема, да се усъвършенствам и да се учим заедно. Челси постигна толкова много успехи, благодарение на толкова много страхотни играчи и мениджъри. Чувствам се наистина привилегирован".

На въпроса дали ще играе с четирима, или с петима в защита, испанецът заяви: “Имам няколко неща наум, това е моята работа. Искаме да бъдем смели, да играем добър футбол, но освен това трябва да имаме добър манталитет. Трябва да знаем какво да правим във всеки един момент, това ще бъде процес, но искаме да покажем, че сме готови".

🗣️ Xabi Alonso on whether he'll play a back-four or back-five. "For sure, I have this in mind. This is my job [to decide].



"We want to be active. We want to be brave. We want to play good football. But above all, we need a good mentality. that's fundamental. It will be a… pic.twitter.com/fFe9MEQeoD — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2026

Запитан за това дали е провел разговор с Енцо Фернандес за бъдещето на халфа, Алонсо отговори: “Да, но това ще остане поверително. Аз искам да остане. Към Гарначо има интерес от друг клуб, но да видим как ще се развият нещата".

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