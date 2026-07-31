Фариоли не подценява Суперкупата

В навечерието на Суперкупата на Португалия старши треньорът на Порто Франческо Фариоли заяви, че иска неговият отбор да влезе с пълни обороти в мача и да не го подценява въпреки второстепенното значение и по-нискодивизионния статут на съперника. "Драконите" ще играят срещу тима на Торенсе, който изненадващо победи Спортинг (Лисабон) във финала на турнира за Купата на Португалия.

„Хубаво е да започнем да играем официални мачове и да имаме възможност да стартираме сезона в битка за трофей. Голямо уважение към Торенсе, предвид всичко, което са направили, пътя, който са изминали, и факта, че са написали историческа страница, класирайки се за Лига Европа“, каза Фариоли.

“Vamos a jogo com o mesmo espírito e a todo o gás”



🎙 Antevisão de @france_fario pic.twitter.com/eJBc0pQJ5M — FC Porto (@FCPorto) July 30, 2026

Въпреки че призна, че съперникът е направил някои промени, които ще имат „влияние върху качеството на отбора, треньорът смята, че стилът на игра остава сходен. За Фариоли най-важен е подходът на собствения му отбор.



„Най-важното е да подходим към мача по правилния начин, да имаме същия дух и плам, които имахме в 99% от мачовете през миналия сезон, и да не подценяваме работата на противника“.

Италианският треньор направи положителна оценка и на предсезонната подготовка, подчертавайки отдадеността на състава.



„Футболистите свършиха отлична работа, бяха доведени до предела си и нашите очаквания бяха доста високи. Всички играчи се върнаха дори по-добри, отколкото очаквахме. Целта бе да се стигне до първия официален мач в най-добра физическа и психологическа форма“, каза още Фариоли.

Накрая Фариоли отправи послание към феновете, чиято подкрепа определи като един от ключовите моменти през миналата година, когато "драконите" си върнаха шампионската титла.



„Сигурен съм, че стадионът ще бъде пълен, както винаги, и да усетим подкрепата на феновете ще бъде страхотно. Вече ни липсваше да усещаме подкрепата на феновете“, заключи той.



Порто и Торенсе ще играят мача за Суперкупата на Португалия в утрешния 1-ви авгуист (събота) от 22:15 часа българско време, а арена на сблъсъка ще бъде стадион "ЕФАПЕЛ" на неутрален терен в град Коимбра.

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