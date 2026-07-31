Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

Отборът на Бока Хуниорс се класира за осминафиналите на Копа Судамерикана, но му се наложи да мине през изпълнение на дузпи, след като допусна поражение с 0:1 от чилийския О'Хигинс в реванша от плейофния кръг. Аржентинците бяха спечелили първия мач на „Ла Бомбонера" също с 1:0, така че при общ резултат 1:1 всичко се реши от бялата точка, където гостите бяха по-точни с 4:3.
Двубоят на стадион „Ел Тениенте" в Ранкагуа дълго не предлагаше голови положения, а домакините взеха превес в последната третина от срещата. Точно тогава, в 72-рата минута, Франсиско Гонсалес се възползва от разсейване в защитата на Бока и с удар от воле изравни общия резултат за радост на близо 11 000 зрители.
Тъй като до края повече попадения нямаше, съперниците се отправиха към дузпите. Там Гонсалес, Арналдо Кастийо и Мигел Брисуела бяха точни за чилийците, но Тиаго Весино изстреля топката високо над вратата, а изпълнението на Луис Павес бе спасено от колумбийския страж на Бока Алваро Монтеро. При гостите се разписаха Леандро Паредес, Мигел Мерентиел и Хорхе Фигал, а единствената грешка бе на Томас Аранда. Последната дума имаше Лаутаро Бланко, който вкара решаващото попадение за крайното 4:3.
В осминафиналите тимът от Буенос Айрес ще се изправи срещу парагвайския Депортиво Реколета. Бока Хуниорс се включи в надпреварата, след като отпадна от Копа Либертадорес, и гони първи трофей в турнира от 2005 г. насам.
Иначе на 1/8-финалите ще играе и вечният съперник на Бока - Ривър Плейт, който започна участието си от груповата фаза и финишира като първи в своята група, а това позволи на "милионерите" да пропуснат първия елиминационен кръг. В спор за място на топ 8 от втория по сила турнир в Южна Америка Ривър ще спори с колумбийския Санта Фе. Двата непримирими противника са в един и същи поток и бихме могли да видим "Суперкласико" в полуфиналната фаза на надпреварата.