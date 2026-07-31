Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. О'Хигинс
  3. Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

  • 31 юли 2026 | 06:14
  • 684
  • 0
Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

Отборът на Бока Хуниорс се класира за осминафиналите на Копа Судамерикана, но му се наложи да мине през изпълнение на дузпи, след като допусна поражение с 0:1 от чилийския О'Хигинс в реванша от плейофния кръг. Аржентинците бяха спечелили първия мач на „Ла Бомбонера" също с 1:0, така че при общ резултат 1:1 всичко се реши от бялата точка, където гостите бяха по-точни с 4:3.

Двубоят на стадион „Ел Тениенте" в Ранкагуа дълго не предлагаше голови положения, а домакините взеха превес в последната третина от срещата. Точно тогава, в 72-рата минута, Франсиско Гонсалес се възползва от разсейване в защитата на Бока и с удар от воле изравни общия резултат за радост на близо 11 000 зрители.

Тъй като до края повече попадения нямаше, съперниците се отправиха към дузпите. Там Гонсалес, Арналдо Кастийо и Мигел Брисуела бяха точни за чилийците, но Тиаго Весино изстреля топката високо над вратата, а изпълнението на Луис Павес бе спасено от колумбийския страж на Бока Алваро Монтеро. При гостите се разписаха Леандро Паредес, Мигел Мерентиел и Хорхе Фигал, а единствената грешка бе на Томас Аранда. Последната дума имаше Лаутаро Бланко, който вкара решаващото попадение за крайното 4:3.

В осминафиналите тимът от Буенос Айрес ще се изправи срещу парагвайския Депортиво Реколета. Бока Хуниорс се включи в надпреварата, след като отпадна от Копа Либертадорес, и гони първи трофей в турнира от 2005 г. насам.

Иначе на 1/8-финалите ще играе и вечният съперник на Бока - Ривър Плейт, който започна участието си от груповата фаза и финишира като първи в своята група, а това позволи на "милионерите" да пропуснат първия елиминационен кръг. В спор за място на топ 8 от втория по сила турнир в Южна Америка Ривър ще спори с колумбийския Санта Фе. Двата непримирими противника са в един и същи поток и бихме могли да видим "Суперкласико" в полуфиналната фаза на надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ули Хьонес за продажбата на Олисе, Кейн или Диас: Трябва да сме луди!

Ули Хьонес за продажбата на Олисе, Кейн или Диас: Трябва да сме луди!

  • 31 юли 2026 | 04:44
  • 862
  • 0
В ПСЖ са готови да изпълнят всички желания на Парма за Сузуки

В ПСЖ са готови да изпълнят всички желания на Парма за Сузуки

  • 31 юли 2026 | 04:23
  • 1766
  • 0
Барселона изпрати с достойнство Рашфорд

Барселона изпрати с достойнство Рашфорд

  • 31 юли 2026 | 03:50
  • 2759
  • 1
Проблеми възпрепятстват трансфера на Возиня в Чили

Проблеми възпрепятстват трансфера на Возиня в Чили

  • 31 юли 2026 | 03:38
  • 1595
  • 0
От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

От Интер Маями отричат да са нарушили правилата на МЛС при привличането на Каземиро

  • 31 юли 2026 | 02:54
  • 965
  • 0
Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

  • 31 юли 2026 | 02:06
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 131742
  • 735
Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

  • 31 юли 2026 | 00:20
  • 25777
  • 68
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 96098
  • 192
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 23:56
  • 41360
  • 25
Райс: Преди почивката мразех отбора

Райс: Преди почивката мразех отбора

  • 30 юли 2026 | 23:27
  • 27023
  • 33
Бивш футболист на ЦСКА загина след трагичен инцидент в Бразилия

Бивш футболист на ЦСКА загина след трагичен инцидент в Бразилия

  • 31 юли 2026 | 01:11
  • 12867
  • 1