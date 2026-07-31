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Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
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ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като отстрани Карабах по изключително драматичен начин. Двата отбора не успяха да излъчат победител в рамките на двете срещи и продълженията, които изиграха снощи на стадион "Васил Левски", така че дузпите трябваше да решат кой да продължи напред във втория по сила европейски клубен турнир.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

Играчите на Христо Янев бяха безгрешни от бялата точка, а вратарят Фьодор Лапоухов спаси удара на бившия футболист на Локомотив (Пловдив) Матеус Силва. Следващият съперник на "армейците" е Макаби (Тел Авив) и ако успеят да го елиминират, те ще се класират за плейофа в ЛЕ, където ще бъдат сред поставените отбори, тъй като ще вземат коефициента на израелците.

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

Ако ЦСКА обаче отпадне, няма да бъде поставен в плейофите за Лигата на конференциите и противникът може да бъде по-силен. Любопитното е, че там, при определени условия, "червените" отново могат да срещнат Карабах.

Сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофа за ЛК са:

- Аталанта
- Победителят от двойката Брага - Динамо (Минск)
- Победителят от двойката Аякс - Шелбърн
- Фрайбург
- Монако
- Победителят от двойката Копенхаген - Дебрецен
- Победителят от двойката Мидтиланд - Бохемианс
- Победителят от двойката Карабах - Динамо (Киев)
- Победителят от двойката Гент - ИФК Гьотеборг
- Загубилият от двойката Андерлехт - ПАОК
- Победителят от двойката Рапид (Виена) - Пайде
- Загубилият от двойката Пафос - Залцбург
- Брайтън
- Победителят от двойката Ракув - Хамарби
- Загубилият от двойката Ягелония - Рейнджърс
- Победителят от двойката Партизан - Тобол
- Победителят от двойката Лугано - НСИ Рунавик
- Победителят от двойката Шериф (Тираспол) - Санкт Гален

Сред поставените е и победителят от двойката Панатинайкос - ЦСКА 1948, но тимът на Александър Александров няма как да бъде опонент на ЦСКА, тъй като са от една държава.

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