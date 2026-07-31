Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като отстрани Карабах по изключително драматичен начин. Двата отбора не успяха да излъчат победител в рамките на двете срещи и продълженията, които изиграха снощи на стадион "Васил Левски", така че дузпите трябваше да решат кой да продължи напред във втория по сила европейски клубен турнир.

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

Играчите на Христо Янев бяха безгрешни от бялата точка, а вратарят Фьодор Лапоухов спаси удара на бившия футболист на Локомотив (Пловдив) Матеус Силва. Следващият съперник на "армейците" е Макаби (Тел Авив) и ако успеят да го елиминират, те ще се класират за плейофа в ЛЕ, където ще бъдат сред поставените отбори, тъй като ще вземат коефициента на израелците.

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

Ако ЦСКА обаче отпадне, няма да бъде поставен в плейофите за Лигата на конференциите и противникът може да бъде по-силен. Любопитното е, че там, при определени условия, "червените" отново могат да срещнат Карабах.

Сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофа за ЛК са:

- Аталанта

- Победителят от двойката Брага - Динамо (Минск)

- Победителят от двойката Аякс - Шелбърн

- Фрайбург

- Монако

- Победителят от двойката Копенхаген - Дебрецен

- Победителят от двойката Мидтиланд - Бохемианс

- Победителят от двойката Карабах - Динамо (Киев)

- Победителят от двойката Гент - ИФК Гьотеборг

- Загубилият от двойката Андерлехт - ПАОК

- Победителят от двойката Рапид (Виена) - Пайде

- Загубилият от двойката Пафос - Залцбург

- Брайтън

- Победителят от двойката Ракув - Хамарби

- Загубилият от двойката Ягелония - Рейнджърс

- Победителят от двойката Партизан - Тобол

- Победителят от двойката Лугано - НСИ Рунавик

- Победителят от двойката Шериф (Тираспол) - Санкт Гален

Сред поставените е и победителят от двойката Панатинайкос - ЦСКА 1948, но тимът на Александър Александров няма как да бъде опонент на ЦСКА, тъй като са от една държава.

🚨 Seeding is set for the Conference League Play-offs Draw!



📈 Clubs on the left will be Seeded!

📉 Clubs on the right will be Unseeded!



🇪🇸 Getafe will be Unseeded!



🗓️ Conference League Play-offs Draw will be made on Monday, 3 August at 14:00 CET! pic.twitter.com/jgeZ1lgY6U — Football Rankings (@FootRankings) July 30, 2026

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