Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 1572
  • 3
Малко столично дерби в "Овча купел"

Славия и Локомотив (София) дават старт на третия кръг в efbet Лига със сблъсък на стадион "Александър Шаламанов". Малкото столично дерби е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.

И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. "Белите" започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда (0:1) в Кърджали.

"Железничарите" пък стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив (1:1) на "Колежа", след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1:2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в "Овча купел".

Домакините не успяха да отбележат гол в първите си два мача, така че днес футболистите на Ратко Достанич трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки.

Последното дерби на стадион "Александър Шаламанов" завърши с победа с 2:0 за Славия.

21 Славия 2:0 Локомотив (София)

Славия - Локомотив (София)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Венцислав Митрев
Стадион: "Александър Шаламанов", София

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш футболист на ЦСКА загина след трагичен инцидент в Бразилия

Бивш футболист на ЦСКА загина след трагичен инцидент в Бразилия

  • 31 юли 2026 | 01:11
  • 15105
  • 1
Вальо Илиев повтори 7 пъти "ЦСКА" и заяви: Има причина да гледам мача от скамейката, а не в ложата

Вальо Илиев повтори 7 пъти "ЦСКА" и заяви: Има причина да гледам мача от скамейката, а не в ложата

  • 31 юли 2026 | 00:54
  • 19613
  • 16
Стоичков: Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте

Стоичков: Лимит никога няма да има, защото този отбор ще расте

  • 31 юли 2026 | 00:36
  • 7178
  • 17
Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

  • 31 юли 2026 | 00:20
  • 34689
  • 119
Вангелов: Показахме, че можем

Вангелов: Показахме, че можем

  • 31 юли 2026 | 00:19
  • 13638
  • 11
Треньорът на Карабах: ЦСКА е добър отбор с добри футболисти

Треньорът на Карабах: ЦСКА е добър отбор с добри футболисти

  • 31 юли 2026 | 00:17
  • 5213
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 143713
  • 758
Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

  • 31 юли 2026 | 00:20
  • 34689
  • 119
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 105605
  • 198
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 23:56
  • 54373
  • 34
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 3127
  • 0