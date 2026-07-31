Малко столично дерби в "Овча купел"

Славия и Локомотив (София) дават старт на третия кръг в efbet Лига със сблъсък на стадион "Александър Шаламанов". Малкото столично дерби е от 19:00 часа и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев.

И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. "Белите" започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда (0:1) в Кърджали.

"Железничарите" пък стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив (1:1) на "Колежа", след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1:2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в "Овча купел".

Домакините не успяха да отбележат гол в първите си два мача, така че днес футболистите на Ратко Достанич трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки.

Последното дерби на стадион "Александър Шаламанов" завърши с победа с 2:0 за Славия.

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Славия - Локомотив (София)

Начало: 19:00 часа

Съдия: Венцислав Митрев

Стадион: "Александър Шаламанов", София

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