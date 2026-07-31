Световен шампион продаде реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

Футболистът Бенжамен Менди продаде своята реплика на трофея от Мондиал 2018, спечелен с Франция в Руската федерация, за около 54 хиляди евро на търг, организиран от американската къща „Голдин“.

Бившият френски национал, който в момента играе за полския клуб Погон Шчечин, предложи трофея от Световното първенство в събитието „Глобален футболен търг, част 2“, специализирано в колекционерски спортни артикули.

Предметът беше описан като повреден, с пукнатина в основата и леки следи от износване. Въпреки това, той беше продаден за приблизително 54 хиляди евро. Купувачът получи, заедно с трофея, сертификат за автентичност, подписан от самия играч, който е играл за френските грандове Марсилия и Монако, както и английският хегемон от последното десетилетие Манчестър Сити.

Менди, който наскоро поднови договора си за още една година в Полша, беше обвинен в десет случая на изнасилване и опит за изнасилване от седем жени през 2021 г. Защитникът, който има 10 мача за националния отбор на Франция, беше обявен за невинен по всички обвинения между януари и юли 2023 г., но и не игра през този период, когато се водеше досъдебното производство срещу него.

Benjamin Mendy a vendu la réplique du trophée de la Coupe du monde 2018 pour environ 54 000 euros aux enchères



➡️ https://t.co/L41mMAfUyp pic.twitter.com/qRIloHvQpO — L'Équipe (@lequipe) July 30, 2026

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