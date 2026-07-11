Легендата Малдини поема ключов пост националния на Италия

Легендарният защитник Паоло Малдини е назначен за нов технически директор на националния отбор на Италия, обявиха официално от местната футболна федерация. В новата си роля той ще работи в тясно сътрудничество с Леонардо, който ще изпълнява функциите на негов съветник.

Основната задача пред двамата ще бъде изборът на нов селекционер, който да поведе „скуадра адзура“ към излизане от кризата. Италия, четирикратен световен шампион, не успя да се класира за последните три световни първенства, което наложи предприемането на решителни действия за промяна.

Сред спряганите имена за треньорския пост е Антонио Конте, който доскоро водеше Наполи. Въпреки това от италианската федерация не изключват възможността да се доверят и на чуждестранен специалист, за да бъде сложен край на негативната серия.

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